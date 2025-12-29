मोना सिंह की जिंदगी में ये रोल काफी अहम रहे हैं. आमिर खान से उम्र में मोना बेशक 15 साल छोटी हैं. लेकिन, फिल्म में उनकी मां का रोल इतना बेहतरीन निभाया कि हर किसी ने उनकी तारीफ की. अब एक्ट्रेस ने इस रोल के बारे में खुलकर बात की है.