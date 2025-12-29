एक्सप्लोरर
टाइमलेस ब्यूटी हैं मलाइका अरोड़ा, 52 की उम्र में भी बिखेरती हैं हुस्न का जलवा
Malaika Arora Latest Post: मलाइका अरोड़ा का ग्लैमर देखते बनता है. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं जो उनकी एक झलक को बेकरार रहती है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट तस्वीरें आपका भी दिल चुरा लेंगी.
52 की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा की ब्यूटी कमाल की है. एक्ट्रेस का कातिलाना अंदाज देख फैंस हर बार उनके दीवाने बन जाते हैं. अब एक्ट्रेस ने वाइट टैंक टॉप और रेड सिक्विन स्कर्ट में इस तरह अपना जलवा बिखेरा है कि सभी उनके मुरीद बन गए हैं.
Published at : 29 Dec 2025 07:20 AM (IST)
