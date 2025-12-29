टाइमलेस ब्यूटी हैं मलाइका अरोड़ा, 52 की उम्र में भी बिखेरती हैं हुस्न का जलवा

अक्सर मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. उनका हर आउटफिट फैशन स्टेटमेंट बन ट्रेंड होने लगता है. अदाकारा का ऐसा फैशन सेंस और ग्लैमर देख कोई भी उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकता. अपने स्टाइल से वो कई यंग एक्ट्रेसेस को मात दे सकती हैं