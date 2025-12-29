हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टाइमलेस ब्यूटी हैं मलाइका अरोड़ा, 52 की उम्र में भी बिखेरती हैं हुस्न का जलवा

टाइमलेस ब्यूटी हैं मलाइका अरोड़ा, 52 की उम्र में भी बिखेरती हैं हुस्न का जलवा

Malaika Arora Latest Post: मलाइका अरोड़ा का ग्लैमर देखते बनता है. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं जो उनकी एक झलक को बेकरार रहती है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट तस्वीरें आपका भी दिल चुरा लेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Malaika Arora Latest Post: मलाइका अरोड़ा का ग्लैमर देखते बनता है. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं जो उनकी एक झलक को बेकरार रहती है. एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट तस्वीरें आपका भी दिल चुरा लेंगी.

52 की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा की ब्यूटी कमाल की है. एक्ट्रेस का कातिलाना अंदाज देख फैंस हर बार उनके दीवाने बन जाते हैं. अब एक्ट्रेस ने वाइट टैंक टॉप और रेड सिक्विन स्कर्ट में इस तरह अपना जलवा बिखेरा है कि सभी उनके मुरीद बन गए हैं.

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जो हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन सेंस के वजह से सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की तगड़ी फैन फॉलोविंग है जो उनके इस फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थकते.
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जो हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन सेंस के वजह से सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की तगड़ी फैन फॉलोविंग है जो उनके इस फैशन सेंस की तारीफ करते नहीं थकते.
अक्सर मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. उनका हर आउटफिट फैशन स्टेटमेंट बन ट्रेंड होने लगता है. अदाकारा का ऐसा फैशन सेंस और ग्लैमर देख कोई भी उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकता. अपने स्टाइल से वो कई यंग एक्ट्रेसेस को मात दे सकती हैं
अक्सर मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. उनका हर आउटफिट फैशन स्टेटमेंट बन ट्रेंड होने लगता है. अदाकारा का ऐसा फैशन सेंस और ग्लैमर देख कोई भी उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकता. अपने स्टाइल से वो कई यंग एक्ट्रेसेस को मात दे सकती हैं
Published at : 29 Dec 2025 07:20 AM (IST)
