विजय माल्या ने किया था समीरा रेड्डी का कन्यादान, एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

बॉलीवुड की शादियां हमेशा सुर्खियों में रही हैं. फिर चाहे वो सिंपल तरीके से हो या ग्रैंड लेवल पर. हर कोई अलग तरीके से शादी करना पसंद करता है. एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी शादी में कन्यादान किसी और ने नहीं बल्कि विजय माल्या ने किया था. विजय उस समय पर बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे. हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो समीरा रेड्डी हैं. समीरा ने 21 जनवरी 2014 को शादी करके हर किसी को चौंका दिया था. उन्होंने टरसाइकिल डिजाइनर अक्षय वर्दे से ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन रीति-रिवाजों से शादी की थी.

विजय माल्या अब कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने रहते हैं मगर एक समय था जब उन्हें आलीशान लाइफस्टाइल, किंगफिशर एयरलाइंस, पार्टीज़ और ग्लैमर के लिए जाना जाता था. उन्होंने समीरा की शादी में एक पेरेंट जैसा रिश्ता निभाया था. दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है मगर विजय माल्या ने एक बहुत बड़ी रस्म निभाई थी.

विजय माल्या ने किया था कन्यादान

समीरा ने डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलासा कियाथा. समीरा न बताया था कि उनकी शादी पहले अप्रैल 2014 में होने वाली थी. मगर कुछ बदलाव की वजह से इसे टालना पड़ा था. इसी दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनका कन्यादान किसी और ने नहीं बल्कि विजय माल्या ने किया था. विजय अकेले ऐसे शख्स थे जो उनकी मां की तरफ के रिश्तेदार थे. और उन्होंने ये रस्म निभाई थी. उन्होंने कहा था- केवल विजय माल्या, जो मेरी मां की तरफ से रिश्तेदार थे. उन्होंने मुझे दूल्हे को सौंप दिया. इसके अलावा दोस्त और परिवार थे.

बता दें समीरा अब एक्टिंग से दूरी बना चुकी हैं. वो अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं. हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फैंस को अपडेट भी देती रहती हैं.

