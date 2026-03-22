सालों पहले 'धुरंधर' बन गए थे राकेश बेदी! पुराने सीरियल के वायरल वीडियो ने खींचा फैंस का ध्यान

राकेश बेदी इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा जा रहा है, लेकिन इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने फैंस को हंसाने के साथ-साथ हैरान भी कर दिया है. खास बात ये है कि वीडियो में राकेश खुद को 'धुरंधर' कहते नजर आ रहे हैं, जिसे अब लोग उनकी फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं.

राकेश बेदी ने खुद को कहा था धुरंधर

वायरल हो रही क्लिप टीवी सीरियल 'कुबूल है' का है, जो करीब 12 साल है. इस शो में करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति लीड रोल में थे. वायरल वीडियो में राकेश बेदी एक अधिकारी के किरदार में दिखते हैं, जो जोया नाम की लड़की को देश से बाहर भेजने की बात कर रहे होते हैं. इसी बीच वो एक डायलॉग बोलते हैं, जिसमें खुद को 'धुरंधर' बताते हैं. अब यही लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. लोग मजाक में कह रहे हैं कि उन्होंने सालों पहले ही अपने रोल को 'मैनिफेस्ट' कर लिया था. किसी ने इसे फिल्म का प्रीक्वल कहा, तो किसी ने निर्देशक आदित्य धर की 'पीक डिटेलिंग' बता दिया.

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फैंस के रिएक्शन





शानदार कमाई कर रही है फिल्म

फिल्म की बात करें, तो 'धुरंधर: द रिवेंज' में राकेश बेदी एक पाकिस्तानी नेता के किरदार हैं, जो रणवीर सिंह यानी हमजा अली के ससुर हैं. उनके मजेदार डायलॉग और टाइमिंग फिल्म में हंसी का तड़का लगाते हैं. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसमें रणवीर सिंह एक इंडियन जासूस की भूमिका में हैं, जो पाकिस्तान में जाकर एक खतरनाक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार भी हैं. जहां एक तरफ फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.