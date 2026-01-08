बेटे विहान कौशल के जन्म के बाद ऐसा फील कर रहे हैं विक्की कौशल, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोले- मेरे पास बेटे की बहुत फोटोज हैं
विक्की कौशल फादरहुड एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने अपने बेटे को लेकर बातें की हैं. विक्की ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है.
एक्टर विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने हाल ही में अपने बेटे का नाम रिवील किया. उन्होंने बेटे का नाम विहान कौशल रखा. कटरीना और विक्की ने 7 नवंबर को बेटे का वेलकम किया था. अब एक्टर ने फादरहुड को लेकर रिएक्ट किया है.
विक्की कौशल ने बताया पिता बनने के बाद कैसा कर रहे फील?
हाल ही में एक इंटरव्यू में विक्की कौशल ने अपनी फादरहुड जर्नी को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि बच्चे के बाद जिंदगी कैसे बदल गई. जस्ट टू फिल्मी से बातचीत में उन्होंने कहा, 'देखिए अभी तो एक महीना ही हुआ है. मैं खुद भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिता बनना क्या होता है. लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये मैजिकल फीलिंग होती है. ये ऐसी फीलिंग है कि जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. इस फीलिंग से आप अटैच होते हैं. आप बहुत सारी चीजों के मिक्स को फील करते हैं.'
View this post on Instagram
फोन को लेकर विक्की कौशल को है ये डर
आगे उन्होंने कहा, 'ये ऐसा है कि कुछ आपके लिए बेशकीमती हो जाता है. आपका सेंटर बदल जाता है. मेरा सेंटर बदल गया है और कोई है जो मुझे हमेशा बुलाता रहता है. पहली बार मैं इस डर में रहता हूं कि मेरा फोन न खो जाए. मैं अपने फोन को लेकर कभी परेशान नहीं हुआ. लेकिन अब उसमें मेरे बेटे की कई सारी पिक्चर्स और वीडियोज हैं. मैं हमेशा ऐसे रहता हूं कि मेरा फोन कहा है, फोन न खो जाए. आप बच्चे के साथ हमेशा समय चाहते हैं. और ये बहुत कीमती होता है और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. भगवान दयालु है.'
मालूम हो कि विक्की कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म छावा में दिखे थे. छावा ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. विक्की कौशल की एक्टिंग हर तरफ चर्चा हुई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL