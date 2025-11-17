हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘जी करता है गला काट दूं', दिग्गज एक्टर गुलशन ग्रोवर पर भड़का ‘भाभी जी घर पर है’ का ये एक्टर, जानें क्यों लगाएं लांछन

'जी करता है गला काट दूं', दिग्गज एक्टर गुलशन ग्रोवर पर भड़का 'भाभी जी घर पर है' का ये एक्टर, जानें क्यों लगाएं लांछन

Saanand Verma Angry On Gulshan Grover: टीवी एक्टर सानंद वर्मा ने हालिया इंटरव्यू में दिग्गज एक्टर गुलशन ग्रोवर पर अपना गुस्सा निकाला और कहा, 'मेरा एक बार मन किया था कि उनका गला काट दूं.'

By : सखी चौधरी | Updated at : 17 Nov 2025 04:40 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर शो 'भाभी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी यानी एक्टर सानंद वर्मा ने हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गुलशन ग्रोवर संग वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. एक्टर ने बताया कि ‘एक सीन में उन्होंने मुझे बिना बिताए चांटा जड़ दिया था, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोला नहीं बस सीन करता रहा.’

सानंद शर्मा ने निकाली गुलशन ग्रोवर पर भड़ास

दरअसल हाल ही में सानंद वर्मा सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने 'फर्स्ट कॉपी' सीरीज के शूटिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ' एक दिन एक सीन की शूटिंग चल रही थी, जिसमें गुलशन ग्रोवर ने बिना बताए सच में मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया. उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं इस आदमी का गला काट दूं, लेकिन मैं चुप रहा. मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, मैं यहां पहली बार यहां बता रहा हू. उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, वो एक्टिंग नहीं थी..'

गुलशन ग्रोवर ने मुझे सच में थपप्ड़ मारा था

सानंद ने आगे बताया कि, 'वो एक्टिंग नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता तो वो पहले मुझे बताते, ताकि मैं भी सामने से तैयार रहता. मैं तो वैसे भी थप्पड़ खाने के लिए तैयार ही रहता हूं. लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा. लेकिन मैं सीन में था, अपने किरदार में था. मैंने अपना काम पूरा किया और फिर वहां से चला गया...'

'मर्दानी' का किस्सा भी किया शेयर

सानंद वर्मा ने इस दौरान रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी’ में निभाए अपने किरदार को भी याद किया. एक्टर ने कहा, ‘उसमें भी मुझे थप्पड़ पड़ना था लेकिन मेरे को-एक्टर दिग्विजय मेरे पास आए और पूछा कि क्या वो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि निर्देशक ने कहा है, उनकी बात सुनकर मैं भी मान गया. तो ये एक तरीका होता है, जिसका हमें पालन करना ही चाहिए.'

Published at : 17 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Gulshan Grover Saanand Verma Bollywood
