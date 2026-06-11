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बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख

Dinyar Tirandaz Death: 90 के दशक में कई चर्चित हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है, जिसके बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jun 2026 10:46 PM (IST)
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Veteran Actor Dinyar Tirandaz Passes Away:  बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. गुरुवार 11 जून, 2026 को उनका निधन हो गया. सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की जानकारी साझा की गई है. उनकी मौत की खबर से फैंस का दिल टूट गया है और वो शोक में डूब गए हैं. वहीं, चित्रांगदा सिंह समेत कई स्टार्स ने शोक भी व्यक्त किया.

पारसी जोरोस्ट्रियन ने कंफर्म की एक्टर के निधन की खबर

अभिनेता दिनयार तीरंदाज को लेकर जानकारी सबसे पहले पारसी जोरोस्ट्रियन्स वर्ल्डवाइड-द हैदराबादी पेज के फेसबुक पेज से एक पोस्ट शेयर की गई है. इसमें 90s के दिग्गज एक्टर को लेकर जानकार शेयर की गई है और उनके निधन की पुष्टि की गई है.

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इस पोस्ट में लिखा गया, 'स्व. रुस्तम तिरंदाज के भाई दिनयार तिरंदाज का निधन हो गया है.' इस पोस्ट के साथ ही उनके अंतिम संस्कार की भी जानकारी दी गई. गुरुवार की दोपहर 3.45 बजे ही बॉम्बे के वाडिया बंगली में 'पैदस्त' (अंतिम संस्कार की प्रार्थना) की गई.

चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख

इसके साथ ही दिनयार तीरंदाज के निधन की खबर मिलते ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है. एक्टर सुरेश मेनन ने कमेंट में 'ओम शांति' लिखा, जबकि एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने भी हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है. वहीं, एक्टर उदय टिकेकर और फैंस ने भी श्रद्धांजलि दी.

दिनयार तीरंदाज का करियर

बहरहाल, अगर दिनयार तीरंदाज के करियर के बारे में बात की जाए तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम हैं. उन्होंने साल 1984 में फिल्म 'दुनिया' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके अलावा वो 'नुक्कड़' और 'ब्योमकेश बख्शी' जैसे फेमस टीवी शोज में भी काम किया है. 

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हालांकि, एक्टर को टीवी शो 'जबान संभाल के' में मिस्टर केकी दारूवाला के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली थी. उनका ये किरदार सबसे पसंदीदा और यादगार रहा, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.  इसके अलावा वो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. इसमें 'चलते चलते', 'मैंने प्यार क्यों किया?', 'क्या कहना', 'दिल है के मानता नहीं' और 'कमाल धमाल मालामाल', 'अलबेला' और 'हैलो ब्रदर' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

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Published at : 11 Jun 2026 10:45 PM (IST)
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Dinyar Tirandaz
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