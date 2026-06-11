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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात

'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात

Akshay Kumar Retierment: अक्षय कुमार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया, जिसके बाद एक्टर अपनी रिटायरमेंट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 11 Jun 2026 06:05 PM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है. अक्षय के फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में करीब 30 स्टार्स को कास्ट किया गया और सभी ने शानदार काम किया है. इसी बीच अक्षय कुमार की रिटायरमेंट की भी चर्चा शुरू हो गई है. एक्टर ने कहा कि उनका भी मन होता है कि वो रिटायरमेंट ले लें. चलिए बताते हैं एक्टर ने रिटायरमेंट के सवाल पर क्या कहा.

दरअसल, मुंबई में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म की लगभग पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी. इसमें दिशा पाटनी, जैकलीन, राजपाल यादव और अन्य स्टार्स लीड रोल में हैं और वो भी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर से सवाल किया गया, 'आपको फिल्म इंडस्ट्री में 36 साल से काम कर रहे हैं तो कभी ये मन नहीं होता है कि आप रिटायरमेंट ले लें?'

यह भी पढ़ें: जब रवीना टंडन को जेनरेटर वैन में बदलने पड़े थे कपड़े, अक्षय कुमार ने बताया दिलचस्प किस्सा

अक्षय कुमार को आता है रिटायरमेंट का ख्याल

इस सवाल के जवाब में अक्षय कुमार ने कहा, 'होता है ये सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूं लेकिन फिर उसके 5 सेकंड के बाद याद आता है कि मुझे शूट पर जाना है. इसके बाद मुझे याद आता है कि मेरा 300 लोग इंतजार कर रहे होंगे. फिर शूटिंग पर जाता हूं. इसके बाद अगले दिन रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूं तो ऐसे ही चलता रहता है और यही करते हुए 36 साल बीत गए हैं.' 

 

 
 
 
 
 
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'डॉग वॉकर और गार्डनर बन जाऊंगा...'

अक्षय कुमार ने आगे रिटायरमेंट पर कह, 'मैं रिटायरमेंट पर कहना चाहूंगा कि अगर मैं रिटायर भी हो गया तो क्या हो जाएगा. वैसे भी घर पर बैठे-बैठे क्या मिल जाएगा. ज्यादा से ज्यादा इलैक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा. मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा. गार्डनर बन जाऊंगा. घर के सारे कामकाज मुझे मिलेंगे. मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा काम पर जाऊं रिटायर ना होऊं वो बैटर लगता है.'

यह भी पढ़ें: 250 करोड़ी 'भूत बंगला' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब-कहां देखें फिल्म

अक्षय कुमार बोले- रिटायर कभी मत होना...

अक्षय ने आगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड को लेकर कहा, 'मेरा भी मन होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का. मैंने कोशिश भी की लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने कहा कि पिता जी आप कब जाओगे काम पर? तो आप काम पर जाओ बस हो गया. सच बोलूं तो मुझे तो ये शब्द ही गलत लगता है. आदमी रिटायर तभी जब मरने में 5 सेकंड हो. रिटायर कोई मत होना. जीवन भर काम करना.'

डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात

'वेलकम टू द जंगल' की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और कीकू शारदा जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं. इसे 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

इसके साथ ही अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें जंगल की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 30 कलाकारों से सजी फिल्म में 2000 करोड़ फिल्म का निर्माण किया जाता है, जिसमें सभी कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाते नजर आने वाले हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
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