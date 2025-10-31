हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती

Dharmendra Health Update: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एक्टर को हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 31 Oct 2025 07:11 PM (IST)
बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर धर्मेंद्र बहुत जल्द अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं. लेकिन इससे पहले एक्टर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल एक्टर को हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ये खबर सुनकर एक्टर के फैंस चिंता में पड़ गए हैं. जानिए अब उनकी तबीयत कैसी है.

रुटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे धर्मेंद्र

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की तबीयत बिल्कुल ठीक है. एक्टर की टीम ने उनकी हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि ये उनका रुटीन चेकअप का एक हिस्सा है. जो पहले ही प्लान किया गया था. इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. ये बात जानकर एक्टर के फैंस ने राहत की सांसे ली हैं.

 
 
 
 
 
धर्मेंद्र ने अमेरिका भी करवाया था चेकअप

दरअसल ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार धर्मेंद्र रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं. वो 89 साल के हैं और अपनी हेल्थ को लेकर काफी सतर्क रहते हैं. कुछ वक्त पहले एक्टर बढ़ती उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह इलाज के लिए अमेरिका भी गए थे. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा में फैंस के चहेते स्टार हैं. फैंस भी उनकी सेहत की काफी फिक्र करते हैं.

 
 
 
 
 
दिसंबर में 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे धर्मेंद्र

बॉलीवुड के हीमैन यानि धर्मेंद्र अभी 89 साल के हैं. अब एक्टर 8 दिसंबर को अपना 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. उनके बर्थडे के लिए सिर्फ एक्टर की फैमिली ही नहीं फैंस भी खूब एक्साइटिड रहते हैं. हर साल मुंबई में एक्टर के घर के बाहर हजारों फैंस उन्हें बर्थडे की बधाई देने के लिए पहुंचते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन जैसे स्टार थे.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 31 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Dharmendra Bollywood Dharmendra Health Update
