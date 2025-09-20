एक गिलास वाइन में ये अजीब हरकत करने लगते हैं अक्षय, खुद खोली पोल, बोले - ‘मैं औकात पर आ जाता हूं..’
Akshay Kumar Funny Kissa: अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी ड्रिंकिंग आदत के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि, 'मैं तो सिर्फ एक गिलास वाइन पीकर ही आउट हो जाता हूं...'
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में हैं. जो बीते दिन यानि 19 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. लेकिन यहां हम आपके लिए अक्षय नशे की हालत में क्या करते हैं इसका एक फनी किस्सा लेकर आए हैं. जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इसका खुलासा एक्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है. जानिए वो क्या बोले...
नशे की हालत में क्या करते हैं अक्षय कुमार?
दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार रजत शर्मा के शो ‘आप की अदालत’ में पहुंचे थे. जहां उनसे पूछा गया कि हमने सुना है कि आप सिर्फ एक गिलास वाइन पीकर ही आउट हो जाते हैं. तो एक्टर ने कहा कि, ‘हां एक बार मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली थी. तो मैं अपनी औकात पर आ गया. मैं सीधा किचन में गया और वहां खाना बनाना लगा.’ अक्षय की ये बात सुनकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो जाता है.
View this post on Instagram
क्यों पार्टियों का हिस्सा नहीं बनते अक्षय?
इसी दौरान जब अक्षय से पूछा गया कि आप किसी पार्टी में नहीं जाते, कोई दोस्त भी नहीं बनाते, तो ऐसा क्यों है. इसपर एक्टर कहते हैं, ‘मुझे ये सब पसंद नहीं है..मुझे इसमें बोरियत होती है और जो रात में जागता है वो उल्लू होता है..’ बता दें कि अक्षय फिटनेस फ्रीक हैं. जो रात में 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं. ये उनका फिटनेस रूटीन है.
View this post on Instagram
इस फिल्म में नजर आए एक्टर
बता दें कि अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ में नजर आ रहे हैं. इसमें उनके साथ इस बार असली जॉली यानि अरशद वारसी भी हैं. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव का भी अहम किरदार है. सौरभ शुक्ला एक बार फिर फिल्म में में जज का रोल निभा रहे हैं.
