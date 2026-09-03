Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअपने खेत में किसान बने वरुण धवन, शेयर की खुदाई और रोपाई की तस्वीरें

अपने खेत में किसान बने वरुण धवन, शेयर की खुदाई और रोपाई की तस्वीरें

वरुण धवन ने हाल ही में खेत खरीदने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था. अब एक्टर ने अपने खेत में खेती-बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया है. गुरुवार को उन्होंने खेती करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन ने कुछ दिनों पहले अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की थी. अभिनेता ने बताया था कि उन्होंने एक खेत खरीदा है. जबकि अब खेत खरीदने के कुछ दिनों बाद ही अभिनेता ने इसमें खेती-बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया है. गुरुवार को एक्टर अपने खेत में काम करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर उनकी खेत में काम करते हुए तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. फैंस इन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

अपने खेत में किसान बने वरुण धवन

वरुण धवन ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी खास तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में एक्टर अपने खेत में खेती का काम कर रहे हैं. वो फाउड़े से खुदाई और फिर फसल की रोपाई करते हुए भी दिखाई दिए. उनके साथ अन्य लोग भी नजर आए.

ये भी पढ़ें: 'रामायण' के 'लक्ष्मण' से रक्षाबंधन पर हुई गलती, अब हाथ जोड़ मांगी माफी, बोले- 'भावनाओं में बहकर...'

वरुण धवन अपने खेत में काम करते हुए बेहद खुश दिखाई दे रहे थे. उन्होंने इस दौरान सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे. एक्टर ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'खेती शुरू.' एक फोटो में एक्टर ने फाउड़े के साथ भी पोज दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

फैंस ने लुटाया प्यार

वरुण धवन की तस्वीरों पर फैंस खूब कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें हैंडसम किसान कहा. एक ने लिखा, 'ये बहुत अच्छा काम है, क्या फिल्म के पीछे पड़े रहते हैं.' एक ने लिखा, 'बहुत बढ़िया. आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कहती है. अपना यह जोश बनाए रखें.' एक यूजर ने लिखा, 'आप पर बहुत गर्व है.' 

अपने खेत में किसान बने वरुण धवन, शेयर की खुदाई और रोपाई की तस्वीरें

खेत खरीदने पर शेयर किया था वीडियो

वरुण धवन ने 19 अगस्त को इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि उन्होंने खेत खरीदा है. उन्होंने वीडियो में खेत खरीदने को अपनी लाइफ की बड़ी उपब्धि बताया था. 

वरुण धवन का वर्कफ्रंट

वरुण धवन ने अपना एक्टिंग डेब्यू साल 2012 में हिट फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से किया था. पिछली बार एक्टर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे. इसका डायरेक्शन उनके पिता डेविड धवन ने किया था. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कोई खास कमाल नहीं कर पाई. इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े जैसी एक्ट्रेसेस थीं.

ये भी पढ़ें: अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़
'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?
Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?
बॉलीवुड
अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट
अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट
'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bhojpuri Bawaal में Elvish Yadav और Nirahua की मजेदार भिड़ंत, Kajal Raghwani पिता को याद कर हुईं भावुक
Ram Mandir Trust CEO Controversy: CEO के बहाने Congress का नया राजनीतिक एजेंडा !
Bollywood News: सारा अली खान की ‘उड़ता तीर’ पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, मुकुल देव का आखिरी पर्दा! (03.09.26)
Mannat: Dhairya की गोली का शिकार बनीं Yashika! Mannat पर मंडराया नया खतरा।
NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
यूटिलिटी
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget