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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने आठवें दिन इन 7 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश

'रामायण' ने आठवें दिन इन 7 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश

'रामायण' आठवें दिन धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने 2026 की कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. जानते हैं फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Nov 2026 08:31 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट वन' को फैंस और क्रिटिक्स से शानदार रिव्यूज मिले. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है. आठवें दिन फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने आठवें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने आठवें दिन रात साढ़े आठ बजे तक 35.90 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 32.36 करोड़ कमाए. फिल्म को 18,093 शोज मिले और 31.3 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने टोटल 547 करोड़ का नेट और 653.41 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को टोटल 1,84,569 शोज मिले. फिल्म ने हिंदी में 30.24 करोड़ कमाए. कन्नड़ में 2.51 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं तमिल में 1.59 करोड़ कमाए. तेलुगू में फिल्म ने 1.56 करोड़ कमाए.

आठवें दिन की कमाई के मामले में 'रामायण' ने इन फिल्मों को पछाड़ा

1- दृश्यम 3- 14.50 करोड़
2- बॉर्डर 2- 10.75 करोड़
3- मिर्जापुर: द मूवी- 9.50 करोड़
4- आवारापन 2- 5.75 करोड़
5- भूत बंगला- 5.57 करोड़
6- धमाल 4- 5.50 करोड़
7- हनुमान अंश- 4 लाख

रणवीर सिंह की फिल्म से पीछे
फिल्म आठवें दिन की कमाई के मामले में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से पीछे चल रही है. फिल्म ने 49.70 करोड़ का बिजनेस किया था. 'रामायण' के आठवें दिन के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे देखना होगा कि क्या फिल्म 'धुरंधर 2' को पछाड़ पाएगी या नहीं. 

ये भी पढ़ें- 'रामायण' के सेट पर लारा दत्ता के हाथ में फंस गई थी चूड़ी, काटकर निकालनी पड़ी, देखें वीडियो

फिल्म का डे वाइज बिजनेस

मालूम हो कि नितेश तिवारी डायरेक्टेड इस फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ नेट और 77.50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ नेट कमाए. तीसरे दिन 69.80 करोड़, चौथे दिन 56.15 करोड़, पांचवें दिन 107.50 करोड़, छठे दिन 94.10 करोड़ और सातवें दिन 70.65 करोड़ कमाए.

फिल्म का अभी तक एक पार्ट रिलीज हुआ है. दूसरा पार्ट रिलीज होना बाकी है. दूसरा पार्ट पहले दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला था. लेकिन अब 2028 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होगा. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश जैसे स्टार्स हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:30 PM (IST)
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