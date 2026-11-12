ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने 'ईठा' के लिए श्रद्धा कपूर को दी बधाई, 'मातृभूमि' से होने वाला है बॉक्स ऑफिस 'महाक्लैश'

सलमान खान ने 'ईठा' के लिए श्रद्धा कपूर को दी बधाई, 'मातृभूमि' से होने वाला है बॉक्स ऑफिस 'महाक्लैश'

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से होने जा रही है. इसके बावजूद अभिनेता ने श्रद्धा और ईठा के मेकर्स को सोशल मीडिया पर बधाई दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Nov 2026 07:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान डेढ़ साल से ज्यादा वक्त के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म है 'मातृभूमि'. ये मूवी 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. हालांकि इसके सामने श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' चुनौती पेश करेगी. श्रद्धा की ये फिल्म भी इसी दिन थिएटर्स में आ रही है. उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने वाला है. हालांकि लगता है कि सलमान को इस महाटक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्योंकि उनकी हालिया पोस्ट तो इसी ओर इशारा कर रही है.

सलमान ने दी 'ईठा' की टीम को बधाई

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 8 Live Updates: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, 7 बजे तक 544 करोड़ के हुई पार
Live Updates Day 8: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, 7 बजे तक 544 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' ने रचा नया इतिहास, बनी तीसरी सबसे तेज 1 हजार करोड़ कमाने वाली इंडियन फिल्म
'रामायण' ने रचा नया इतिहास, 8वें दिन ही बनी 1 हजार करोड़ी
बॉलीवुड
'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट
'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट
बॉलीवुड
'इंजी वेल्लम' की रिलीज डेट का ऐलान, पहली बार पर्दे पर साथ दिखेंगे विजय सेतुपति और साई पल्लवी
'इंजी वेल्लम' की रिलीज डेट का ऐलान, पहली बार पर्दे पर साथ दिखेंगे विजय सेतुपति और साई पल्लवी

ईठा और मातृभूमि की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है. हालांकि बड़े क्लैश के बावजूद सलमान खान ने श्रद्धा कपूर और ईठा के मेकर्स को बधाई दी है. अभिनेता ने ईठा से श्रद्धा कपूर का पोस्टर और ट्रेलर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है. अभिनेता ने श्रद्धा कपूर, दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स को टैग करते हुए लिखा, 'ईठा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

वहीं मैडॉक फिल्म्स ने भी सलमान की बधाई के लिए उनका धन्यवाद किया है. प्रोडक्शन हाउस ने सलमान खान की इंस्टग्राम स्टोरी को री-शेयर करते हुए लिखा, 'प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद, सलमान सर.'

सलमान खान ने 'ईठा' के लिए श्रद्धा कपूर को दी बधाई, 'मातृभूमि' से होने वाला है बॉक्स ऑफिस 'महाक्लैश

'ईठा' के बारे में

ईठा के जरिए श्रद्धा कपूर दो साल से भी ज्यादा वक्त के बाद बिग स्क्रीन पर कमबैक करने जा रही हैं. ईठा महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर बनी फिल्म है. इसमें एक्ट्रेस ने उन्हीं का किरदार निभाया है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में आया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी ईठा को करिश्मा शर्मा, लक्ष्मण उतेकर और दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का हिस्सा नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी हैं.

'मातृभूमि' के बारे में

सलमान खान की 'मातृभूमि' साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. इसमें सलमान ने कर्नल संतोष बाबू का रोल निभाया है. फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. इसका डायरेक्शन अपूर्व लखिया ने किया है. इसमें अंकुर भाटिया, जेन शॉ, मुकेश ऋषि, प्रशांत तमांग जैसे कलाकार भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 8 Live Updates: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, 7 बजे तक 544 करोड़ के हुई पार
Live Updates Day 8: 'रामायण' 8वें दिन भी बनी तूफान, 7 बजे तक 544 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' ने रचा नया इतिहास, बनी तीसरी सबसे तेज 1 हजार करोड़ कमाने वाली इंडियन फिल्म
'रामायण' ने रचा नया इतिहास, 8वें दिन ही बनी 1 हजार करोड़ी
बॉलीवुड
'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट
'रामायण' ने नौवें दिन एडवांस बुकिंग में किया धमाका, 5 लाख से ज्यादा के बिके टिकट
बॉलीवुड
'इंजी वेल्लम' की रिलीज डेट का ऐलान, पहली बार पर्दे पर साथ दिखेंगे विजय सेतुपति और साई पल्लवी
'इंजी वेल्लम' की रिलीज डेट का ऐलान, पहली बार पर्दे पर साथ दिखेंगे विजय सेतुपति और साई पल्लवी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर गोलीबारी, चार लोगों की मौत, पुलिस ने की पुष्टी
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर गोलीबारी, चार लोगों की मौत, पुलिस ने की पुष्टी
दिल्ली NCR
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
नौकरी
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget