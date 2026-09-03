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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमेशा याद किया जाएगा...' संगीतकार गौरंग व्यास का निधन, PM मोदी हुए इमोशनल

'हमेशा याद किया जाएगा...' संगीतकार गौरंग व्यास का निधन, PM मोदी हुए इमोशनल

मशहूर सिंगर और संगीतकार गौरंग व्यास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके निधन पर पीएम मोदी ने उनके साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें याद किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Sep 2026 02:59 PM (IST)
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गुजराती सिनेमा और संगीत जगत के दिग्गज संगीतकर और गायक गौरंग व्यास अब इस दुनिया में नहीं हैं. 87 साल की उम्र में गौरंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनकी निधन की खबर मिलते ही गुजराती संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी. कई हस्तियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

गौरंग व्यास के निधन पर इमोशनल हुए पीएम मोदी

गौरंग व्यास के निधन पर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके चाहने वालों और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. पीएम मोदी ने दिवंगत कलाकार के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए गुजराती भाषा में लिखा, 'गुजराती संगीत की दुनिया के मशहूर संगीतकार श्री गौरंग व्यास के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. अपने पिता अविनाश व्यास की समृद्ध संगीत विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने गुजराती संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई.'

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'अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा...'

पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'उनके निधन से गुजरात ने एक प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया है. गुजराती संगीत में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और उनके शोकाकुल परिवार तथा बड़ी संख्या में मौजूद उनके फैंस के प्रति संवेदना...ओम शांति...!!

अमित शाह ने भी जताया शोक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गौरंग व्यास के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर गुजराती में लिखा, 'महान संगीतकार गौरंग व्यास-जी का निधन गुजराती संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है. कई फ़िल्मों और अनगिनत रचनाओं में अमूल्य संगीत योगदान देने वाले व्यास-जी ने संगीत के प्रति अपने आजीवन समर्पण से अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. 'दिकरी तो पारकी थापण' जैसी उनकी अमर रचनाओं के माध्यम से उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी. ईश्वर उनकी नेक आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार तथा उनके अनगिनत प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. ओम शांति, शांति, शांति.'

गौरंग व्यास के पॉपुलर गाने

गौरंग व्यास ने अपनी पहचान 'चंदो उग्यो चौकमा', 'अनी तदिमा कंकु वेरा', 'मुने एकली मेलिन', 'गोल ना रामकड़ा' और 'आज वागदावो रुदा सरनायु ने ढोल' जैसे गानों से बनाई थी. उन्होंने हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोसले और अल्का याग्निक के साथ भी काम किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
PM Modi
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