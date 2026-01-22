'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले वरुण धवन ने किया पोस्ट, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोले- शूटिंग के दौरान मुझे चोटें आईं
Border 2: वरुण धवन की ‘बॉर्डर 2’ उनके लिए एक इमोशनल और चुनौती भरी सफर रही है. फिल्म ने उन्हें शारीरिक-मानसिक रूप से बदला है. ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई है.
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के लिए उनकी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ एक नई फिल्म नहीं है बल्कि उनके करियर और जिंदगी का एक बेहद खास अनुभव है. गुरुवार को वरुण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कई तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि इस फिल्म ने उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना सिखाया है. उनके मुताबिक ये फिल्म उन्हें शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तौर पर पूरी तरह बदलने वाला अनुभव रही है.
शूटिंग बनी जंग, बदला वरुण का नजरिया
वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'ये फिल्म मेरे लिए एक जंग जैसी रही जिसने मुझे एक बेहतर इंसान और बेहतर एक्टर बनने में मदद की. इस फिल्म ने मुझे अपनी लिमिट से आगे बढ़ना सिखाया. शूटिंग के दौरान मुझे चोटें भी आईं और पर्सनल लाइफ में भी कई बदलाव देखने को मिले. इसके बावजूद मैंने अपनी पूरी एनर्जी और मेहनत इस फिल्म में लगा दी.'
फिल्म को लेकर वरुण का जोश और एक्साइटमेंट
अपने पोस्ट में वरुण ने आगे लिखा, 'मैं लोगों के सामने इस फिल्म को पेश करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं. मैं फिल्म का अपना फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक भी शेयर कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि लोग ये फिल्म जरूर देखें.' वरुण का ये पोस्ट साफ दिखाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं.
‘बॉर्डर 2’ की टीम और कहानी
‘बॉर्डर 2’ को गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता इसके प्रोड्यूसर्स हैं. ये फिल्म साल 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर बनी थी. नई फिल्म भी उसी युद्ध की बैकग्राउंड पर आधारित है लेकिन इसे नए दौर की कहानी और इमोशन्स के साथ दिखाया जाएगा.
स्टारकास्ट, रिलीज डेट और जबरदस्त क्रेज
फिल्म में सनी देओल एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आएंगे. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इसकी एडवांस बुकिंग को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. माना जा रहा है कि ये फिल्म वीकेंड पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है.
