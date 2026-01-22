हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले वरुण धवन ने किया पोस्ट, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोले- शूटिंग के दौरान मुझे चोटें आईं

'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले वरुण धवन ने किया पोस्ट, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोले- शूटिंग के दौरान मुझे चोटें आईं

Border 2: वरुण धवन की ‘बॉर्डर 2’ उनके लिए एक इमोशनल और चुनौती भरी सफर रही है. फिल्म ने उन्हें शारीरिक-मानसिक रूप से बदला है. ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई है.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Jan 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के लिए उनकी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ एक नई फिल्म नहीं है बल्कि उनके करियर और जिंदगी का एक बेहद खास अनुभव है. गुरुवार को वरुण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कई तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि इस फिल्म ने उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना सिखाया है. उनके मुताबिक ये फिल्म उन्हें शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तौर पर पूरी तरह बदलने वाला अनुभव रही है.

शूटिंग बनी जंग, बदला वरुण का नजरिया
वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'ये फिल्म मेरे लिए एक जंग जैसी रही जिसने मुझे एक बेहतर इंसान और बेहतर एक्टर बनने में मदद की. इस फिल्म ने मुझे अपनी लिमिट से आगे बढ़ना सिखाया. शूटिंग के दौरान मुझे चोटें भी आईं और पर्सनल लाइफ में भी कई बदलाव देखने को मिले. इसके बावजूद मैंने अपनी पूरी एनर्जी और मेहनत इस फिल्म में लगा दी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

फिल्म को लेकर वरुण का जोश और एक्साइटमेंट
अपने पोस्ट में वरुण ने आगे लिखा, 'मैं लोगों के सामने इस फिल्म को पेश करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं. मैं फिल्म का अपना फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक भी शेयर कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि लोग ये फिल्म जरूर देखें.' वरुण का ये पोस्ट साफ दिखाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं.

‘बॉर्डर 2’ की टीम और कहानी
‘बॉर्डर 2’ को गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता इसके प्रोड्यूसर्स हैं. ये फिल्म साल 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर बनी थी. नई फिल्म भी उसी युद्ध की बैकग्राउंड पर आधारित है लेकिन इसे नए दौर की कहानी और इमोशन्स के साथ दिखाया जाएगा.

स्टारकास्ट, रिलीज डेट और जबरदस्त क्रेज
फिल्म में सनी देओल एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आएंगे. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इसकी एडवांस बुकिंग को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. माना जा रहा है कि ये फिल्म वीकेंड पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Bollywood Varun Dhawan Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रा की मौत का गुनहगार कौन, Bihar Police पर परिवार ने लगाए संगीन आरोप
Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget