वरुण धवन पर मुंबई मेट्रो ने नहीं लगाया कोई फाइन, एक्टर की टीम ने जारी किया बयान

एक्टर वरुण धवन और मुंबई मेट्रो से जुड़ी हालिया खबरों पर अब सफाई आ गई है. वरुण धवन की टीम ने ऑफिशियल बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि एक्टर पर मुंबई मेट्रो ने कोई जुर्माना या पेनाल्टी नहीं लगाई गई है. टीम ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए बताया कि पहले जारी किया गया कोई पोस्ट या रिपोर्ट गलतफहमी पर बेस्ड था, जिसे अधिकारियों ने खुद हटा लिया है.

पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वरुण धवन ने मुंबई मेट्रो के नियमों का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया. इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वरुण मेट्रो स्टेशन पर फोटोशूट या किसी अन्य काम के दौरान नियम तोड़ने के कारण फाइन का सामना कर रहे हैं.

वरुण धवन टीम ने जारी किया बयान

वरुण धवन की टीम ने बयान में स्पष्ट किया, 'हम वरुण धवन और मुंबई मेट्रो से जुड़ी हाल की रिपोर्ट्स पर स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं. हम यह साफ करना चाहते हैं कि वरुण पर किसी भी तरह का कोई फाइन या पेनाल्टी नहीं लगाई गई है. अधिकारियों के जरिए किया गया पिछला पोस्ट हटा दिया गया है और इस गलतफहमी को दूर करने में उनके सहयोग के लिए हम उनकी सराहना करते हैं.'

टीम ने आगे कहा, 'वरुण शहर के नियमों और मेट्रो डिपार्टमेंट की कोशिशों का बहुत सम्मान करते हैं. हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब कोई मामला बाकी नहीं है और इस सही अपडेट को शेयर करने के लिए हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं.'

टीम के मुताबिक, पूरी घटना एक गलतफहमी थी. मुंबई मेट्रो के अधिकारियों ने भी पुराने पोस्ट को हटाकर इस मामले को खत्म कर दिया. फिलहाल, वरुण धवन अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग की खूब सराहना हो रही है.