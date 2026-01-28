हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडथिएटर में देखने के नहीं थे पैसे, दिलजीत दोसांझ ने टीवी पर देखी थी 'बॉर्डर', अब इसके सीक्वल से बटोर रहे सुर्खियां

थिएटर में देखने के नहीं थे पैसे, दिलजीत दोसांझ ने टीवी पर देखी थी 'बॉर्डर', अब इसके सीक्वल से बटोर रहे सुर्खियां

Diljit Dosanjh On Border: दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 में अहम रोल प्ले किया है. वहीं एक बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बॉर्डर को टीवी पर देखा था. उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म मे दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायुसेना अधिकारी निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. वहीं दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर से जुड़ी यादों के बारे में खुलकर बात की है. 1997 में रिलीज़ हुई बॉर्डर, जे. पी. दत्ता द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित एक वॉर फिल्म थी, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड थी.

दिलजीत ने टीवी पर देखी थी बॉर्डर
बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद दिलजीत ने इसकी प्रीक्वल के बारे में पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, "शोर बहुत था कि बॉर्डर आई है, मतलब पूरे देश में शोर था कि बॉर्डर आई है. तब घरवाले ऐसे थिएटर में जाने भी नहीं देते. हमारे पास कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे कि हम थिएटर में देखेंगे. मैंने फिर टीवी पर देखी थी जब बॉर्डर आई थी." तो हम इंतजार ही कर रहे हैं,  कब आएगी और कब देखेंगे. दो-तीन बार देखी है मैंने बॉर्डर, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है ये हमारे देश की फिल्म है और लगभाग सबने देखी है, इसलिए इसका बहुत शोर था.”

उन्होंने  आगे कहा, "मुझे याद है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा देख कर आया था, उसने बताया था कि मतलब बहुत लोग एंजॉय कर  रहे थे, फिल्म का कमाल का माहौल था थिएटर में. तो उसकी बातें सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि जब भी टीवी पर आएगी, मैं जरूर देखूंगा. तो मैंने टीवी पर देखी. भाजी, अभी जो मेरी फीलिंग है ना, वो ये है कि जो भगवान दे रहा है, मैं ले रहा हूं. मैं अपने आपको इसके लायक नहीं समझता कि मैं इसका फिल्म का हिस्सा बन पाऊं, लेकिन जो भी भगवान दे रहा है, उसका शुक्र है.”

बॉर्डर 2 करने पर सम्मानित महसूस कर रहे दिलजीत
सिंगर-एक्टर ने कहा कि वह फिल्म में भूमिका निभाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा "निर्मल जी सिंह सेखों जी का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इजाजत दी कि मैं उनका किरदार कर सकूं. मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं. वो शायद सबके समझ में ना आए, इसलिए मैं रहने देता हूं."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इन सबके बीच बॉर्डर 2 की कमाई की बात करें तो फिल्म ने चार दिनों में 180 करोड़ की कमाई कर ली थी. वहीं पांचवें दिन बॉर्डर 2 ने 19.50 करोड़ कमाए. जिसके बाद इसका कलेक्शन 196.50 करोड रुपये हो गया है. ये फिल्म अब 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है और बुधवार को ये इस मील के पत्थर को पार कर लेगी और साल 2026 की पहली 200 करोड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी. 

बता दें कि अनुराग सिंह निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा ने अहम रोल प्ले किया है. 

Published at : 28 Jan 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Border Border 2 DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
हेल्थ
Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget