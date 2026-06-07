हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, 150 करोड़ लगाकर लूट गए थे मेकर्स!

वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, 150 करोड़ लगाकर लूट गए थे मेकर्स!

Varun Dhawan Biggest Flop: वरुण धवन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. हालांकि उनके खाते में कई फ्लॉप्स भी हैं. आज हम आपको उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में बता रहे हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 07 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Varun Dhawan Biggest Flop: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन को इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम करते हुए करीब डेढ़ दशक हो चुका है. साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से उन्होंने हिट डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं. हालांकि इसके बाद उनके करियर में एक ऐसी फिल्म आई जिससे मेकर्स को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था. 150 करोड़ रुपये लगाकर फिल्म के मेकर्स के होश उड़ गए थे.

कई सितारों से सजी थी फिल्म

यहां हम आपसे वरुण धवन की जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक मल्टीस्टारर फिल्म थी. इस फिल्म का नाम है 'कलंक. कलंक में वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में थे. 2019 में रिलीज हुई ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म भारत की आजादी से पहले की एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी. 

ये भी पढ़ें: यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान, वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट

150 करोड़ बजट, कमाई 100 करोड़ भी नहीं

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कलंक का हाल बहुत बुरा हुआ था. अभिषेक बर्मन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म पर मेकर्स ने तगड़ी रकम खर्च की थी. करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला और अपूर्व मेहता इसके प्रोड्यसर थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कलंक को बनाने में 150 करोड़ रुपये का खर्च आया था, जबकि इसकी भारत में नेट कमाई 100 करोड़ रुपये से भी कम 84.60 करोड़ रुपये हुई थी. कलंक के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने से न सिर्फ इसके कलाकारों को बल्कि, मेकर्स को भी बड़ा झटका लगा था.

'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आ रहे हैं वरुण

वरुण धवन के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो इन दिनों वो फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आ रहे हैं. इसका डायरेक्शन उनके पिता और दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन ने किया है. 5 जून को सिनमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने सैकनिल्क की माने तो पहले दिन साढ़े सात करोड़ रुपये और दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जबकि फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपये है. वरुण के साथ इसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

ये भी पढ़ें: 'आप कंट्रोल नहीं कर सकते...', वरूण धवन के बाद अब 'कलंक' के फ्लॉप होने पर माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, 150 करोड़ लगाकर लूट गए थे मेकर्स!
वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, 150 करोड़ लगाकर लूट गए थे मेकर्स!
बॉलीवुड
'एक सरकारी क्वार्टर में ले गए...', जब रात 2 बजे हॉस्टल से किडनैप हो गए थे इम्तियाज अली
'एक सरकारी क्वार्टर में ले गए...', जब रात 2 बजे हॉस्टल से किडनैप हो गए थे इम्तियाज अली
बॉलीवुड
Sunday Box Office LIVE: दोपहर तक 139 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
LIVE: दोपहर तक 139 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
बॉलीवुड
900 करोड़ी फिल्म का विलेन, अब 1 करोड़ कमाने भी हो रहे मुश्किल, लाखों में सिमटा कारोबार
900 करोड़ी फिल्म का विलेन, अब बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाने भी हो रहे मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Bengal Latest News: पुलिस से बचने के लिए TMC कार्यकर्ता का अनोखा जुगाड़ फेल! | Breaking
Mumbai Music Concert Case: कॉन्सर्ट वाली जगह की तस्वीरें देख आपको लग जाएगा झटका | Goregaon
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आया बड़ा अपडेट! |Patna Coaching
Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में हार के बाद INDIA ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होगी CPIM? घमासान के बीच सामने आया बयान
INDIA ब्लॉक की मीटिंग में CPIM जाएगी या नहीं? घमासान के बीच सामने आया पार्टी का बयान
बिहार
लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर लाठियां लेकर डटे RJD कार्यकर्ता, हर समय देंगे पहरा
लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर लाठियां लेकर डटे RJD कार्यकर्ता, हर समय देंगे पहरा
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट मैच खेलने का कितना पैसा कमाते हैं? रकम होश उड़ा देगी
भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट मैच खेलने का कितना पैसा कमाते हैं? रकम होश उड़ा देगी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
बॉलीवुड
Sunday Box Office LIVE: दोपहर तक 139 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
LIVE: दोपहर तक 139 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
इंडिया
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
Home Tips
How To Clean A Tea Strainer: चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
एग्रीकल्चर
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget