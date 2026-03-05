हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी

बेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी

लारा दत्ता दुबई में हैं. वो पिछले 3 साल से ज्यादातर समय दुबई में रह रही हैं. अब इजराइल-ईरान टेंशन की वजह से एक्ट्रेस डर गई हैं. उन्होंने इमोशनल होते हुए वीडियो शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

यूएस-इजराइल-ईरान टेंशन की वजह से दुबई की सारी प्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. कई एक्टर्स दुबई में फंस गए हैं. अब एक्ट्रेस लारा दत्ता ने बताया कि वो भी दुबई में हैं. वो अपनी बेटी के साथ दुबई में हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो बहुत इमोशनल नजर आईं. 

लारा दत्त हुईं इमोशनल
लारा ने वीडियो में बताया कि वो दुबई में बेटी सायरा के साथ हैं. लारा ने बताया, 'पिछले 3 साल से दुबई मेरा घर है. मैं ज्यादातर समय यहीं बिताती हूं. मैं तब से यहां हूं जब इजराइल-ईरान जंग शुरू हुई. मैं ब्रांड शूट के लिए दुबई में हूं. तभी मैंने स्टूडियो के ऊपर धमाकों और मिसाइल की आवाज सुनी. हम स्टूडियो से भागे. मिसाइलें इंटरसेप्ट होते देखी. पिछले कुछ टेंशन से भरे रहे हैं. मेरे पति महेश काम से बाहर हैं. हम बहुत नर्वस हैं. ये सब डरावना है. धमाके हो रहे हैं. जेट्स ऊपर से उड़ रहे हैं. हम सुरक्षित जगह पर रहते हैं लेकिन धमाकों से खिड़कियां हिल जाती हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lara Dutta Bhupathi (@larabhupathi)

आगे लारा ने कहा, 'UAE सरकार अच्छा काम कर रही है. वो सभी को संभाल रही  है. जो लोग बाहर न जाने के ऑप्शन पर भी देश चला रहे हैं, सम्मान की बात है.'

इस वीडियो में लारा इमोशनल नजर आईं. उन्होंने कहा कि वो भारत लौटने की कोशिश कर रही हैं. लारा की पोस्ट पर कई सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं. फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं. एक्टर सुधांशू पांडे ने लिखा- लारा मेरी प्रिय, आप वहां फंसी हैं. सब ठीक हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग रहिए. ये भी जल्द खत्म होगा.

बता दें कि सोनल चौहान और ईशा गुप्ता भी दुबई में फंस गई थीं. सोनल ने पीएम मोदी से मदद भी मांगी थी. अब वो इंडिया वापस आ गई हैं. बता दें कि अब एक्टर सोनू सूद भी मदद के लिए आगे आए हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Lara Dutta Us-israel-iran Tension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी
बेटी संग दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, हुईं इमोशनल, बोलीं- धमाकों की आवाज सुनी
बॉलीवुड
'सुसाइड की कोशिश की', यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने शेयर किया लास्ट व्लॉग, बोले- इंटरकास्ट मैरिज की वजह से पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे
'सुसाइड की कोशिश की', यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने शेयर किया लास्ट व्लॉग, बोले- इंटरकास्ट मैरिज की वजह से पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: द केरला स्टोरी 2 ने बॉर्डर 2-ओ रोमियो को पछाड़ा, होली पर ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
द केरला स्टोरी 2 ने बॉर्डर 2-ओ रोमियो को पछाड़ा, बुधवार पर ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
Rajya Sabha में नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी! जानें- कैसे?
Rajya Sabha में नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी! जानें- कैसे?
विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
क्रिकेट
IND VS ENG Semifinal: टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव बोले- उनके साथ पूरी सहानुभूति, मैंने तो पहले ही कहा था
Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव बोले- उनके साथ पूरी सहानुभूति, मैंने तो पहले ही कहा था
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget