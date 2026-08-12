मोहसिन की दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल होते ही उर्मिला ने की पोस्ट, इशारों में कह दी बड़ी बात!

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे प्यार और वफादारी पसंद है...', एक्स-हसबैंड मोहसि की शादी की तस्वीरों के बीच उर्मिला मातोंडकर ने कर दी ऐसी पोस्ट

'मुझे प्यार और वफादारी पसंद है...', एक्स-हसबैंड मोहसि की शादी की तस्वीरों के बीच उर्मिला मातोंडकर ने कर दी ऐसी पोस्ट

Urmila Matondkar Cryptic Post: उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर के रोमांटिक पोस्ट के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 12 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. मोहसिन ने जून 2026 में निधा भट्ट से दूसरी शादी की थी. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने पत्नी निधा के लिए एक रोमांटिक नोट भी लिखा. मोहसिन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, उनके पोस्ट के बाद उर्मिला ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

मुझे प्यार, वफादारी और समय जैसी महंगी चीजें पसंद हैं...
उर्मिला मातोंडकर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक कोट शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने तीन महंगी चीजों का जिक्र है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं. इसमें लिखा है, 'मुझे प्यार, वफादारी और समय जैसी महंगी चीजें पसंद हैं.' उर्मिला की इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उर्मिला ने अपनी इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है और न ही ये बताया है कि उनका इशारा किसकी तरफ है. हालांकि, एक्ट्रेस के फैंस का मानना है कि उन्होंने ये पोस्ट अपने एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर के लिए शेयर किया है. 

मुझे प्यार और वफादारी पसंद है...', एक्स-हसबैंड मोहसि की शादी की तस्वीरों के बीच उर्मिला मातोंडकर ने कर दी ऐसी पोस्ट

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तुम मेरा घर, मेरा सुकून हो...
बता दें कि मोहसिन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर निधा के साथ अपनी शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनीं. तुम मेरा घर, मेरा सुकून और मेरे हर दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गईं. मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा. मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कद्र करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और हमारे सफर के हर पड़ाव पर तुमसे प्यार करूंगा.'

 
 
 
 
 
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मोहसिन अख्तर मीर और उर्मिला मातोंडकर की शादी और तलाक
बता दें कि मोहसिन और उर्मिला ने 4 फरवरी 2016 को एक निजी समारोह में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि ये एक इंटर-फेथ मैरिज थी और दोनों के बीच करीब 10 साल का एज गैप भी था. दोनों की मुलाकात साल 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी में हुई थी. हालांकि, शादी के लगभग 8 साल बाद 2024 में दोनों ने तलाक ले लिया.

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Published at : 12 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Urmila Matondkar Mohsin Akhtar Mir
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