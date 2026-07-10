जब 14 साल बड़े अमिताभ के पिता बने थे आलोक नाथ, कल्ट क्लासिक साबित हुई फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlok Nath Birthday: जब 14 साल बड़े अमिताभ बच्चन के पिता बने थे आलोक नाथ, कल्ट क्लासिक साबित हुई फिल्म

Alok Nath Birthday: जब 14 साल बड़े अमिताभ बच्चन के पिता बने थे आलोक नाथ, कल्ट क्लासिक साबित हुई फिल्म

Alok Nath Birthday: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आलोक नाथ एक फिल्म में खुद से बड़े अमिताभ बच्चन के पिता का रोल भी निभा चुके हैं. ये फिम फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक साबित हुई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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Alok Nath Birthday: आलोक नाथ बॉलीवुड के चर्चित एक्टर्स में शुमार हैं. उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ कई सीरियल्स में भी काम किया है. अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिलों में जगह बना चुके आलोक नाथ आज 70 साल के हो गए हैं. उन्होंने फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए हैं. दशकों पहले एक मूवी में तो उन्होंने खुद से कई साल बड़े अमिताभ बच्चन के पिता तक का किरदार निभाया था.

इस फिल्म में बने थे अमिताभ बच्च्चन के पिता

आलोक नाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था. बड़े पर्दे पर उन्होंने फिल्म 'अग्निपथ' में अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया था. जबकि असल जिंदगी में बिग बी  उनसे करीब 14 साल बड़े हैं. इसमें अमिताभ ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया था. जबकि आलोक नाथ इसमें मास्टर दीनानाथ चौहान के रोल में नजर आए थे.

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आलोक नाथ उस वक्त सिर्फ 34 साल के थे और वो यंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लेकिन अग्निपथ के लिए उन्होंने बड़ा रिस्क लिया था. अमिताभ बच्चन जैसे मेगास्टार का पिता बनने का फैसला कोई आसान नहीं था. साल 1990 में  रिलीज हुई इस फिल्म का हिस्सा मिथुन चक्रवर्ती, टीनू आनंद, डैनी डेंजोंगप्पा, नीलम कोठारी और अर्चना पूरन सिंह जैसे कलाकार भी थे. फिल्म का डायरेक्शन मुकुल एस आनंद ने किया था और इसके प्रोड्यूसर यश जौहर थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ ये कल्ट क्लासिक फिल्म का टैग पाने में कामयाब रही. साल 2012 में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा को लेकर इसका रीमेक भी बनाया गया था.

 
 
 
 
 
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आलोक नाथ की फिल्में

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियां सीखने वाले आलोक नाथ ने 1982 की फिल्म 'गांधी' से सिनेमा में डेब्यू किया था. पहली फिल्म के लिए ही उन्हें उस वक्त 20 हजार रुपये की फीस मिली थी. उन्होंने अपनी पहचान अग्निपथ, विवाह, सारांश, बोल राधा बोल, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, परदेस और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों से बनाई है.

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आलोक नाथ के सीरियल्स

बड़े पर्दे के साथ-साथ आलोक नाथ छोटे पर्दे पर भी छाए रहे. उनके चर्चित टीवी सीरियल्स में बुनियाद, बिदाई, रिश्ते, तारा और यहां में घर-घर खेली शामिल हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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