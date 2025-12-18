फिल्में एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी सोर्स हैं और सिनेमालवर्स हमेशा ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि कौन सी फिल्में आने वाली हैं. जहां साल 2026 में कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में धमाल मचाने आएंगी तो वहीं साल 2027 में भी कई शानदार मूवीज बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी. इनमें रणवीर कपूर से लेकर प्रभास तक की कई फिल्में शामिल हैं. चलिए आज यहां साल 2027 में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट जानते हैं.

रामायण पार्ट 2

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा. वहीं इसका पार्ट 2 साल 2027 में आएगा. नितीश तिवारी निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में दिखेंगे. वहीं साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगीं जबकि सनी देओल के हनुमा की भूमिका में नजर आने की चर्चा हैं.





वाराणसी

एसएस राजामौली की वाराणसी भी मच अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी मंदाकिनी के अहम रोल में नजर आएंगी. जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म कुंभा की किरदार निभाते नजर आएंगें. हाल ही में इस फिल्म के सितारों का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था जिसमें महेश बाबू रुद्र के रूप में बैल पर सवाल नजर आए थे. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

एए22

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म एए22 भी मच अवेटेड फिल्म है. अप्रैल में इस अपकमिंग फिल्म का एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. ये फिल्म सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है. हालांकि अभी इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंमेंट नहीं की है. लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म साल 2027 मे रिलीज हो सकती है.

स्पिरिट

प्रभास की स्पिरिट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही ये काफी चर्चा में है. इसे एनिमल डायरेक्टर संदीप कुमार रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं. जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी. बता दें कि पहले फिल्म में प्रभास के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं लेकिन वे फिल्म से बाहर हो गई हैं. फिलहाल इसकी लीड एक्ट्रेस को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.