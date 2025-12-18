हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडUpcoming Films 2027: साल 2027 में सिनेमाघरों में मचेगा तहलका, रिलीज होंगी रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और प्रभास तक की फिल्में, चेक कर ले पूरी लिस्ट

Upcoming Films 2027: साल 2027 में सिनेमाघरों में मचेगा तहलका, रिलीज होंगी रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और प्रभास तक की फिल्में, चेक कर ले पूरी लिस्ट

Upcoming Films 2027: साल 2027 में सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी जो बड़े पर्दे पर तहलका मचा देंगी. इनमें रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और प्रभास तक की फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्में एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी सोर्स हैं और सिनेमालवर्स हमेशा ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि कौन सी फिल्में आने वाली हैं. जहां साल 2026 में कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में धमाल मचाने आएंगी तो वहीं साल 2027 में भी कई शानदार मूवीज बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी. इनमें रणवीर कपूर से लेकर प्रभास तक की कई फिल्में शामिल हैं. चलिए आज यहां साल 2027 में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट जानते हैं.

रामायण पार्ट 2
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा. वहीं इसका पार्ट 2 साल 2027 में आएगा. नितीश तिवारी निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में दिखेंगे. वहीं साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगीं जबकि सनी देओल के हनुमा की भूमिका में नजर आने की चर्चा हैं.


Upcoming Films 2027: साल 2027 में सिनेमाघरों में मचेगा तहलका, रिलीज होंगी रणबीर कपूर से अल्लू अर्जुन और प्रभास तक की फिल्में, चेक कर ले पूरी लिस्ट

वाराणसी
एसएस राजामौली की वाराणसी भी मच अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी  मंदाकिनी के अहम रोल में नजर आएंगी. जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म कुंभा की किरदार निभाते नजर आएंगें. हाल ही में इस फिल्म के सितारों का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था जिसमें महेश बाबू रुद्र के रूप में बैल पर सवाल नजर आए थे. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahesh Babu (@urstrulymahesh)

एए22
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म एए22 भी मच अवेटेड फिल्म है. अप्रैल में इस अपकमिंग फिल्म का एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. ये फिल्म सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है. हालांकि अभी इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंमेंट नहीं की है. लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म साल 2027 मे रिलीज हो सकती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sun Pictures (@sunpictures)

स्पिरिट
प्रभास की स्पिरिट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही ये काफी चर्चा में है. इसे एनिमल डायरेक्टर संदीप कुमार रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं. जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी. बता दें कि पहले फिल्म में प्रभास के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं लेकिन वे फिल्म से बाहर हो गई हैं. फिलहाल इसकी लीड एक्ट्रेस को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandeep Reddy Vanga (@sandeepreddy.vanga)

Published at : 18 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Prabhas Mahesh Babu Allu Arjun Spirit Aa22 VARANASI Ramayana Part 2 Upcoming Films 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
साउथ सिनेमा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget