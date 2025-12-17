2026 में हंस हंसकर लोटपोट होंगे दर्शक, 'हेरा फेरी 3' समेत रिलीज होंगी ये कॉमेडी फिल्में
Comedy Films Releasing In 2026: साल 2026 में कई कॉमेडी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. इनमें से कुछ फिल्मों की कंफर्म रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. वहीं कुछ की रिलीज डेट सामने आना बाकी है.
साल 2026 में कई शानदार फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस लिस्ट में कई मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्में भी शामिल हैं. अक्षय कुमार, अजय देवगन से लेकर वरुण धवन और आयुष्मान खुराना तक की फिल्में अगले साल थिएटर्स में दस्तक देंगी. इनमें से कुछ मूवीज की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है.
हेरा फेरी 3
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी. इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि 'हेरा फेरी 3' अगले साल मानसून से पहले रिलीज हो सकती है.
भूत बंगला
'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज होने जा रही है. अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगे. 'भूत बंगला' 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
है जवानी तो इश्क होना है
वरुण धवन स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी 2026 में रिलीज होगी. डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. है जवानी को इश्क होना है में पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय भी अहम रोल में हैं.
धमाल 4
अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' भी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में पहले ईद 2026 पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट मई 2026 तक पोस्टपोन हो गई है. 'धमाल 4' में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कई कलाकार नजर आएंगे.
