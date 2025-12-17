हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 में हंस हंसकर लोटपोट होंगे दर्शक, 'हेरा फेरी 3' समेत रिलीज होंगी ये कॉमेडी फिल्में

2026 में हंस हंसकर लोटपोट होंगे दर्शक, 'हेरा फेरी 3' समेत रिलीज होंगी ये कॉमेडी फिल्में

Comedy Films Releasing In 2026: साल 2026 में कई कॉमेडी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. इनमें से कुछ फिल्मों की कंफर्म रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. वहीं कुछ की रिलीज डेट सामने आना बाकी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Dec 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 में कई शानदार फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस लिस्ट में कई मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्में भी शामिल हैं. अक्षय कुमार, अजय देवगन से लेकर वरुण धवन और आयुष्मान खुराना तक की फिल्में अगले साल थिएटर्स में दस्तक देंगी. इनमें से कुछ मूवीज की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है.

हेरा फेरी 3
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी. इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि 'हेरा फेरी 3' अगले साल मानसून से पहले रिलीज हो सकती है.

भूत बंगला
'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज होने जा रही है. अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगे. 'भूत बंगला' 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

2026 में हंस हंसकर लोटपोट होंगे दर्शक, 'हेरा फेरी 3' समेत रिलीज होंगी ये कॉमेडी फिल्में

है जवानी तो इश्क होना है
वरुण धवन स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी 2026 में रिलीज होगी. डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. है जवानी को इश्क होना है में पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय भी अहम रोल में हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tips Films (@tipsfilmsofficial)

धमाल 4
अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' भी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में पहले ईद 2026 पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट मई 2026 तक पोस्टपोन हो गई है. 'धमाल 4' में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कई कलाकार नजर आएंगे.

पति, पत्नी और वो दो
'पति, पत्नी और वो दो' साल 2019 की फिल्म 'पति, पत्नी और वो' का सीक्वल है. ये फिल्म 4 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्ममें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आएंगे.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 10:28 PM (IST)
Tags :
Hera Pheri 3 Bhooth Bangla Dhamaal 4 Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे (17-12-2025)
PM मोदी को Ethopia में सर्वोच्च सम्मान! अब Oman के साथ व्यापारिक क्रांति की बारी | India
Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
Results
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
यूटिलिटी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget