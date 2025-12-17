'धुरंधर' हिट हुई या फ्लॉप? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने साफ कर दी रिपोर्ट
Dhurandhar Hit Or Flop: 'धुरंधर' को बड़े पर्दे पर आए 13 दिन हो गए हैं. फिल्म धुनकर कमाई कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या नहीं?
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया हुआ है. हर किसी की जुबान पर इस फिल्म के चर्चे हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन भी कर रही है. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को बड़े पर्दे पर आए 13 दिन हो गए हैं. फिल्म वर्ल्डवाइड अब 700 करोड़ क्लब की तरफ कदम बढ़ा रही है. वहीं भारत में 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है.
'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों में 428.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्डवाइड भी रणवीर सिंह की फिल्म तहलका मचा रही है. खाड़ी देशों में रिलीज ना होने के बावजूद फिल्म ने 634 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या नहीं?
View this post on Instagram
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप?
कोइमोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' का बजट 225 करोड़ रुपए है. किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट से करीब दोगुना कलेक्शन करना होता है. वहीं 'धुरंधर' ने 12 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 634 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है जो कि बजट से 281.78 पर्सेंट है. इसी के साथ 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है.
'धुरंधर' की स्टार कास्ट और सीक्वल
'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. ये एक स्पाई-थ्रिलर-एक्शन फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभाकर छा गए हैं. इसके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन ने भी अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस कर दिया है. मेकर्स पहले ही 'धुरंधर' का सीक्वल भी अनाउंस कर चुके हैं जो कि 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. 'धुरंधर- पार्ट 2' बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक और अदिवि शेष की फिल्म डकैत से टकराएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL