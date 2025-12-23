बॉलीवुड अभिनेता अहान पांडे आज, 23 दिसंबर 2025, अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं. जन्मदिन की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर फैंस और दोस्तों की बधाइयों का सिलसिला जारी है. इस खास मौके पर उनकी मां, डियान पांडे, ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए प्यार और गर्व जताया.

डियान पांडे ने शेयर की बचपन की तस्वीरें

डियान पांडे ने अहान और उनकी चचेरी बहन, अनन्या पांडे, की बचपन की अनदेखी तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों में अहान को अनन्या को गले लगाते और परिवार के साथ खुशमिजाज पलों में देखा जा सकता है.

डियान पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, “हमारे प्यार और जिंदगी को जन्मदिन मुबारक हो! तुम हमें हमेशा खुश और गर्व महसूस कराते हो. बचपन से लेकर आज तक, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम सबसे खास हो. तुम प्यार करने वाले और दिल से बात करने वाले हो. दुनिया कुछ भी कहे, हमेशा सच्चे बने रहो बेटे. जैसे हो वैसे ही रहो, तुम अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत हो. तुम्हें बहुत प्यार करती हूं. हमारे सूरज को जन्मदिन मुबारक हो!

उन्होंने अहान की बचपन की कुछ प्यारी तस्वीरें भी शेयर की हैं. एक तस्वीर में अहान अनन्या को प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में अहान, अनन्या और रायसा पांडे अपनी दादी के साथ पोज देते दिख रहे हैं.

को-स्टार अनीत पड्डा ने भी दी बधाई

अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर अहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने अहान की अच्छाई, सच्चाई और दूसरों पर उनके अच्छे असर की तारीफ की. अनीत ने लिखा कि अहान की मुस्कान और दयालुता से आसपास की दुनिया खुश रहती है.

अहान पांडे का बॉलीवुड सफर और फैंस का प्यार

अहान पांडे ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म सैयारा से की थी. आज, 23 दिसंबर 2025, वह 28 साल के हो गए हैं. इस खास दिन पर उनके परिवार और फैंस ने उन्हें ढेरों प्यार और शुभकामनाएं दीं. अहान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अपने सरल और मिलनसार स्वभाव की वजह से भी लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं. उनकी सादगी, मेहनत और सकारात्मक व्यक्तित्व उन्हें सबका पसंदीदा बनाता है. यही वजह है कि उनके फैंस उन्हें हमेशा प्यार और सराहना देते रहते हैं.