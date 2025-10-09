ट्विंकल खन्ना क्यों पति अक्षय कुमार के नाम का नहीं बनवाएंगी टैटू, शो में किया खुलासा

ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनके शो में कई सेलेब्स आते हैं जिनके साथ दोनों मस्ती करती नजर आती हैं और पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई खुलासे करती हैं. इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में अक्षय कुमार और सैफ अली खान आए. जहां पर अक्षय ने अपने टैटू के बारे में बात की. दरअसल अक्षय ने अपनी बॉडी पर ट्विंकल खन्ना के नाम का टैटू बनवाया हुआ है जिसे वो कई बार फ्लॉन्ट करते हुए नजर आते हैं. अब काजोल और ट्विंकल के शो में अक्षय ने इस बारे में बात की.

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 24 साल हो चुके हैं. ये कपल 2001 में शादी के बंधन में बंधा था और उनके दो बच्चे आरव-नितारा हैं. अक्षय ने अपने दोनों बच्चों और पत्नी के नाम का टैटू बनवाया हुआ है.

अक्षय फ्लॉन्ट करते हैं टैटू

शो में सैफ अली खान ने अपने टैटू के बारे में बात करना शुरू किया. सैफ ने खुलासा किया कि वो हमेशा से करीना को लेकर श्योर थे और उनके नाम का टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे थे. उन्होंने सोचा था कि वो कहीं छुपाकर टैटू बनवा सकते थे लेकिन जब तक उन्हें पता चलता उन्होंने हाथ पर नाम लिखवा लिया था. उसके बाद अक्षय ने अपने टैटू के बारे में बात की. अक्षय ने अपनी बैक पर बेटे आरव का नाम लिखवाया है वहीं दोनों कंधों पर बेटी नितारा और ट्विंकल का नाम लिखवाया है. अक्षय ट्विंकल को प्यार से टीना कहते हैं.

ट्विंकल कभी नहीं बनवाएंगी टैटू

इसी बीच ट्विंकल ने कहा कि वो कभी अक्षय के नाम का टैटू नहीं बनवाएंगी. ट्विंकल ने कहा- 'जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है. टैटू, शादी कुछ भी. मैं कोई टैटू नहीं बनवाना चाहती हूं फिर बादमें मुझे चेंज करना पड़े.' ट्विंकल की ये बात सुनकर हर कई जोर-जोर से हंसने लगा.

