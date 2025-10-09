भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों विवादों में हैं. पत्नी ज्योति सिंह संग उनके बीच काफी झगड़ा देखने को मिल रहा हैं. हाल ही में ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन सिंह पर काफी आरोप लगाए. उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद भी पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रहे थे.

बता दें कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच का रिश्ता खबरों में रहा था. हालांकि, ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया था. दोनों अलग हो गए थे. ब्रेकअप के बाद भी अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे.

मैंने पवन जी से दूसरे रिश्तों के बारे में कभी सवाल नहीं किया- ज्योति सिंह

ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'देखिए, जब हमारी शादी हुई तो हमारे पिता ने कहा हमसे कहा था कि बेटा आपकी शादी आम इंसान से नहीं हो रही है. आपकी शादी एक स्टार के साथ हो रही है. आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा. आप पूछ लीजिए मैंने पवन जी से कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर सवाल नहीं किया. कभी कुछ नहीं कहा. हालांकि, ऐसा बहुत कुछ था जो एक पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती है. आप मुझसे भगवद गीता सामने रखवाकर कसम खिला लीजिए. मैंने पवन सिंह के दूसरे रिश्तों का कभी विरोध नहीं किया. बहुत कुछ देखा लेकिन मैंने हमेशा ये ही सोचा कि मेरी शादी नॉर्मल इंसान नहीं हुई है.'

शादी के बाद भी अक्षरा संग रिश्ते में थे पवन सिंह

ज्योति ने अक्षरा सिंह को लेकर कहा, 'वो पवन जी के साथ रही हैं. हमारी शादी के कुछ महीने बाद वो दोनों अलग हो गए थे. शादी के कुछ टाइम बाद तक वो साथ थे. उनके बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता. मैं बस इतना कहूंगी कि सिर्फ एक महिला के साथ नहीं कई महिलाओं के साथ हुआ है. कई महिलाओं ने पवन जी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भी वो ही झेला है जो मैंने झेला है.'