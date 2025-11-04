ट्विंकल खन्ना को 'मिसेज़ फनी बोन्स' कहा जाता है और यह सही भी है, क्योंकि उनकी हाजिरजवाबी और हास्य-बोध को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. ट्विंकल,ने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेत्री के रूप में की थी और फिर फिल्में छोड़ एक लेखिका बनीं. वे खुद का और अपनी 'मेला' जैसी फिल्मों का मज़ाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचातीं. फिलहाल वे काजोल के साथ शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को होस्ट रही हैं. इन सबके बीच एक बार ट्विंकल ने खुलासा किया था कि अगर उनकी पहले मौत हो जाए और उनके पति अक्षय कुमार दोबारा शादी कर लें तो वह क्या करेंगी?

'मैं पहले मर जाऊं तो जहरीली घास खा लेना'

दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके एक कॉलम का टॉपिक था, 'हाथी और साथी: जानवर हमें लव- शव, शादी के बारे में क्या सिखा सकते हैं,' इस ब्लॉग में, उन्होंने अपने पति के साथ छुट्टियों का एक दिल छू लेने वाला किस्सा सुनाया था. उनके अनुसार, ये पक्षी एक-दूसरे के प्रति इतने डेडीकेटेड होते हैं कि जब एक पक्षी मर जाता है, तो उसका बता हुआ साथी अपने साथी के साथ मरने के लिए ज़हरीली घास खाता है. इसी बात पर ट्विंकल ने अक्षय से पूछा था कि अगर वह उनसे पहले मर जाए तो वह क्या करेंगे, उन्होंने लिखा, "मैंने अपने पति (अक्षय) से कहा, 'अच्छा (सुनो), अगर मैं पहले मर जाऊं, तो तुम भी ज़हरीली घास खा लेना. अगर मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को मेरे हैंडबैग के साथ घूमते हुए देखूंगी तो मैं वादा करती हूं कि मैं आऊंगी और तुम दोनों को परेशान करूंगी.''

ट्विंकल की बात पर अक्षय ने कैसे किया था रिएक्ट?

इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार का इस पर मज़ेदार रिएक्शन भी शेयर किया था. ट्विंकल ने बताया, "उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, 'मैं अभी वह ज़हरीली घास खाना चाहता हूं, कम से कम तब मुझे ये सब बकवास तो नहीं सुननी पड़ेगी.' फिर उन्होंने मेरे हाथ पर एक मच्छर मारा, जो इंसानों में एक-दूसरे को ज़हर देने वाले बबून जैसा था. " बका दें कि अक्षय और ट्विंकल अगले साल अपनी शादी के 25 साल पूरे कर लेंगे. उनके दो बच्चे हैं आरव और नितारा.