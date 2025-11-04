हाल ही में मेकर्स ने शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन पर उनकी मच अवेटेड फिल्म 'किंग' का पहला लुक जारी किया था, तब से इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासकर इस बात को लेकर कि शाहरुख का लुक 'एफ1' में ब्रैड पिट के लुक से मिलता-जुलता है. ब्रैड पिट और शाहरुख की एक जैसे लुक और बिल्कुल एक जैसे कपड़ों में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वहीं अब, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही तुलनाओं और फैन थ्योरीज़ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

शाहरुख के किंग कुल को बताया जा रहा ब्रैड पिट की कॉपी

जैसे ही 'किंग' का पहला लुक सोशल मीडिया पर आया, टाइमलाइन पर शाहरुख के आउटफिट, ब्लू शर्ट और टैन जैकेट को ट्रोल करने वाले पोस्ट्स की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने तुरंत नोटिस किया की शाहरुख खान का किंग का लुक एफ1 में ब्रैड पिट के लुक से बिल्कुल मिलता है इसके बाद दोनों सितारों की साथ-साथ तस्वीरें शेयर की गई.. कुछ लोगों ने इस समानता को एक हार्मलेस "इंस्पिरेशन" कहा, तो कुछ ने टीम पर "नकल" करने का आरोप लगाया, जिससे ऑनलाइन एक गरमागरम बहस छिड़ गई.

बढ़ती चर्चा के बीच, सिद्धार्थ आनंद ने एक वायरल ट्वीट पर ध्यान दिया जिसमें बॉलीवुड की लगातार हो रही आलोचना पर सवाल उठाए गए थे. पोस्ट में लिखा था, "आजकल हेटर्स का फनी लॉजिक. अगर बॉलीवुड फिल्म में:- फाइटर जेट है तो- ये टॉप गन की नकल है, जहाज है तो ये टाइटैनिक की नकल है. वही ड्रेस कोड है तो ये F1 की नकल, ऑरेंज ड्रेस है तो एंटी हिंदू, तो उनका आईक्यू लेवल ऐसा है जैसे 1947 से बफरिंग हो रहा हो."

Funny logic by haters these days.

If Bollywood movie has:-

Fighter Jet - Copy of Top Gun

Ship - Copy of Titanic

Same dress code - Copy of F1

Orange Dress - Anti-Hindu 😭



Their IQ level is like - buffering since 1947 pic.twitter.com/yHjRTNcjTt — अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) November 3, 2025

शाहरुख-ब्रैड पिट के लुक से तुलना पर सिद्धार्थ आनंद ने तोड़ी चुप्पी

ट्वीट के साथ एक कोलाज भी था -जिसमें शाहरुख को उनकी 2017 की फिल्म जब हैरी मेट सेजल से मिलते-जुलते आउटफिट में दिखाया गया था. और ब्रैड पिट को उनकी 2025 की फिल्म एफ1 से, और किंग की अब वायरल हो रही तस्वीर को दिखाया गया था, जिसने पूरी तुलना को क्रिएट किया था. पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए सिद्धार्थ आनंद ने कई हंसी वाले इमोजी पोस्ट किए और उसके बाद कमेंट में "ठीक है" के साथ हाथ वाला इमोजी डाला.”

FAQ

A- किंग कब रिलीज होगी?

जवाब- ये फिल्म अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी.

B- किंग में कौन-कौन स्टार्स हैं

जवाब- किंग में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण भी हैं.

C- किंग का बजट क्या है?

जवाब- फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.