ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की उन स्टार वाइफ्स में से हैं, जिनकी बेबाकी और आत्मविश्वास लोगों को खूब इंस्पायर करता है. फिल्मों में करियर भले ही लंबा न चला हो, लेकिन ट्विंकल ने इसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया.

उन्होंने अक्षय कुमार से शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन खुद को एक मजबूत, स्वतंत्र और स्पष्ट सोच वाली महिला के रूप में और ज्यादा विकसित किया. हाल ही में उनसे पूछा गया कि शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम क्यों नहीं बदला. ट्विंकल ने बड़े ही बेबाकी इस सवाल का जवाब दिया है.

ट्विंकल ने इसलिए नहीं बदला नाम

बीबीसी से बातचीत के दौरान ट्विंकल खन्ना ने सरनेम नहीं बदलने के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी शादी को करीब 25 साल हो गए हैं. मेरी बहन की भी. और उस समय जैसा कि मैंने कहा, फेमिनिज्म हमारी डिक्शनरी में नहीं था. हमने कभी अपना सरनेम नहीं बदला. हम खन्ना बहनें हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna)

फैमिली गैदरिंग भी उठा यह मुद्दा

ट्विंकल खन्ना ने आगे बताया कि यह सवाल उनकी फैमिली गैदरिंग में भी उठाया जा चुका है. उन्होंने याद करते हुए आगे कहा, 'अजीब सी आंटी' ने उनसे पूछा तुम सब पागल बहनें हो, तुम्हें पता है, तुमने क्यों नहीं बदला? हां, पागल बहनें, तुमने अपना नाम क्यों नहीं बदला? अपने मजेदार जवाब को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर मुझे अपना नाम बदलना होता तो मैंने अपना पहला नाम बदल लिया होता यह ट्विंकल है.

View this post on Instagram A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna)

मन कभी नहीं आया ख्याल

ट्विंकल कहना कि नाम बदलने का ख्याल उन्हें कभी आया ही नहीं. उन्होंने कहा,'मुझे खन्ना पसंद है.' उन्होंने आगे कहा, 'ये ऐसी बातें नहीं थीं जिनके बारे में हमने सोचा हो, बस हमें कभी लगा ही नहीं कि हमें अपना सरनेम बदलना है.

आपको बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 25 साल हो चुके हैं. ये कपल 2001 में शादी के बंधन में बंधा था और उनके दो बच्चे आरव-नितारा हैं.