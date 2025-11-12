सिनेमाघरों में इन दिनों मौजूद साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं. इनमें हक से लेकर थामा, एक दीवाने की दीवानियत, द ताज स्टोरी, द गर्लफ्रेंड सहित कई शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से से किसका पलड़ा भारी रहा और किसने तगड़ी कमाई की?

हक ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया?

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म "हक" ने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ओपनिंग की. इसके बाद ओपनिंग वीकेंड पर इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाई लेकिन अब वीकडेज में ये मंदी की शिकार हो गई है. बावजूद इसके मंगलवार को इसने अच्छी कमाई की. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक सुपर्ण एस वर्मा निर्देशित हक ने 5वें दिन यानी मंगलवार को 1.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि सोमवार को 1.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसी के साथ इसकी अब 5 दिनों की कुल कमाई 11.25 करोड़ रुपये हो गई है.

जटाधारा की मंगलवार की कमाई कितनी रही?

सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म "जटाधारा" बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही कमजोर रही है. वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने मंगलवार को 60 लाख रुपये और सोमवार को 55 लाख रुपये कमाए थे. जटाधारा ने अब तक पांच दिनों में कुल 4.54 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक जायसवाल ने किया है. फिल्म में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ-साथ शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णन, रवि प्रकाश, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे दमदार कलाकार भी हैं.

प्रिडेटर बैडलैंड्स ने मंगलवार को कितना कारोबार किया?

हॉलीवुड फिल्म प्रिडेटर बैडलैंड्स 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसने अपने पहले दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इस फिल्म ने सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 81 लाख रुपये कमाए, जबकि सोमवार को 79 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 11.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में दिमित्रियस शूस्टर-कोलोमाटांगी और एले फैनिंग ने लीड रोल प्ले किया है.

द गर्लफ्रेंड की मंगलवार की कमाई कितनी रही?

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड ने सोमवार को 83 लाख रुपये की कमाई के बाद सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख रुपये कमाए. फिल्म ने पांच दिनों में कुल 80.3 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी के साथ अनु इमैनुएल, रोहिणी, कौशिक मेहता और राव रमेश भी हैं. राहुल रवींद्रन ने निर्देशित किया है साथ ही लिखा भी है.

द ताज स्टोरी की दूसरे मंगलवार की कमाई कितनी रही?

परेश रावल स्टारर द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अपने दूसरे मंगलवार को केवल 17 लाख रुपये कमा पाई जबकि इसने दूसरे सोमवार को 40 लाख रुपये कमाए थे. "द ताज स्टोरी" ने 12 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16.37 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमिता दास और स्नेहा वाघ भी हैं

थामा ने चौथे मंगलवार कितनी की कमाई?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थमा ने बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की थी. वहीं इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक चौथे मंगलवार को महज 15 लाख रुपये कमाए, जबकि सोमवार को 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. इसी के साथ थामा ने अब तक 22 दिनों में कुल 131.6 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

एक दीवाने की दीवानियत ने चौथे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?

सनम तेरी कसम स्टार हर्षवर्धन राणे स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉ़क्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है लेकिन अब चौथे मंगलवार को इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक चौथे मंगलवार को यानी 22वें दिन 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिर्फ 15 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ फिल्म ने अब तक कुल 75.6 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.