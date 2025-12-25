TMMTMTTM Live: कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की फिल्म हुई रिलीज, जानें कैसा है फिल्म का रिव्यू

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर बज देखने को मिल रहा है. फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. कुछ दिन पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. इस ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया था. अब 25 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो गई है. फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का रोमांस देखने को मिला है. कार्तिक और अनन्या की जोड़ी को फैंस पसंद कर रहे हैं.

कैसा मिलेगा फिल्म को रिस्पॉन्स?

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की टक्कर धुरंधर के साथ हो रही है. ऐसे में फिल्म की कमाई पर इसका असर देखने को मिल सकता है. फिल्म को रिव्यूज तो पॉजिटिव मिल रहे हैं. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीदें हैं.

फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में कार्तिक आर्यन रे के रोल में हैं. वो एक वेडिंग प्लानिंग एजेंसी चलाता है. इसमें उनकी मम्मी नीना गुप्ता भी मदद करती हैं. रे अमेरिका में रहता है. इंडिया में वो एक शादी करवाने आया है. इसके बाद उसकी मुलाकात रूमी यानि अनन्या पांडे से होती है. इसके बाद उनके बीच में प्यार होता है और फिर कहानी में आते हैं ट्विस्ट.

फिल्म को करन श्रीकांत शर्मा ने लिखा है. वहीं समीर विद्वंस ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है.

इन फिल्मों में दिखेंगे कार्तिक आर्यन

वर्क फ्रंट पर कार्तिक आर्यन को पिछली बार फिल्म भूल भुलैया 3 में देखा गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े थे. फिल्म में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन भी अहम रोल में थीं. वहीं अनन्या पांडे को पिछली बार फिल्म केसरी 2 में देखा गया था. इस फिल्म में अनन्या का सीरियस रोल था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया. अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ की थी.