TMMTMTTM Box Office Day 1: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' के सामने टिक पाई या नहीं? जानें

TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की आज ही रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के सामने ओपनिंग डे पर ही लड़खड़ाती हुई दिख रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 25 Dec 2025 06:15 PM (IST)
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' थिएटर्स में आ चुकी है. 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के लिए पहला ही दिन आसान नहीं है क्योंकि फिल्म के सामने 'धुरंधर' जैसी सबसे बड़ी फिल्म थिएटर्स में बवाल मचा रही है.

तो चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन कर रही है और 'धुरंधर' के सामने टिक भी पा रही है या नहीं.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 6:15 बजे तक 4.71 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और सैक्निल्क के मुताबिक हैं. फाइनल डेटा आने के बाद बदलाव हो सकता है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' Vs 'धुरंधर'

फिल्म आज ही रिलीज हुई है इसके बावजूद 'धुरंधर' के सामने कहीं भी टिकती नजर नहीं आ रही है. 'धुरंधर' जहां 20 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है, वहीं अभी तक ये फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई है.

'धुरंधर' के अलावा 'अवतार 3' भी कार्तिक आर्यन की फिल्म के दर्शकों को बांट दे रही है. ये हॉलीवुड फिल्म अभी तक 15 करोड़ के आंकड़े का आसपास पहुंच चुकी है.

कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म 'सत्य प्रेम की कथा' ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्मीबीट के मुताबिक हालिया रिलीज ओपनिंग डे पर 9 करोड़ से ऊपर कमा सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

 
 
 
 
 
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बारे में

समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 3 स्टार देते हुए अनोखी लव स्टोरी वाली बढ़िया एंटरटेनर बताया है. फिल्म का पूरा रिव्यू पढ़ने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 25 Dec 2025 05:16 PM (IST)
Kartik Aaryan Ananya Panday Box Office Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection
