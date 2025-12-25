हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTMMTMTTM Prediction: 'धुरंधर' की आंधी में टिक पाएगी कार्तिक-अनन्या की फिल्म? जानिए पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन

TMMTMTTM Prediction: 'धुरंधर' की आंधी में टिक पाएगी कार्तिक-अनन्या की फिल्म? जानिए पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन

TMMTMTTM Prediction: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में आज रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिसमस के मौके पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों पर रिलीज हो गई है. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इस तरह की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है क्योंकि ये देखने में मजेदार होती हैं. इसी बीच इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा धुरंधर धमाल मचा रही है. धुरंधर ने सारी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं. धुरंधर की आंधी में कार्तिक की फिल्म पहले दिन क्या कमाल दिखा पाएगी आपको बताते हैं.

रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने आते ही बवाल काट दिया है. धुरंधर के बाद जो भी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है वो कुछ कमाई नहीं कर पाई है. ऐसे में मेकर्स को टेंशन हो रखी है. कार्तिक-अनन्या की फिल्म पर भी इसका असर जरुर पड़ने वाला है.

पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बात करें तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ठीक-ठाक कमाई कर ली है. रिलीज से एक दिन पहले तक तो बहुत ही कम कमाई हुई थी मगर इसकी एडवांस बुकिंग में एकदम से उछाल देखने को मिला. फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा कमाई एडवांस बुकिंग से ही कर ली थी. ऐसे में पहले दिन अच्छी कमाई करने की उम्मीद बढ़ जाती है. फेस्टिव सीजन और एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये फिल्म पहले दिन 8-11 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

धुरंधर के अलावा साउथ की इस फिल्म से होगा क्लैश

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को धुरंधर का तूफान देखने को मिलने ही वाला है. साथ ही आज मोहनलाल की वृषभ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. मोहनलाल की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. ये फिल्म भी पहले दिन अच्छी कमाई करने वाली है.

ये भी पढ़ें: Year Ender 2025: रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों के लिए लकी रहा ये साल, किया शानदार कमबैक

Published at : 25 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Ananya Panday Box Office Prediction Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
यूटिलिटी
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget