TMMTMTTM Prediction: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में आज रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है आइए आपको बताते हैं.
क्रिसमस के मौके पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों पर रिलीज हो गई है. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इस तरह की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है क्योंकि ये देखने में मजेदार होती हैं. इसी बीच इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की एक्शन ड्रामा धुरंधर धमाल मचा रही है. धुरंधर ने सारी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं. धुरंधर की आंधी में कार्तिक की फिल्म पहले दिन क्या कमाल दिखा पाएगी आपको बताते हैं.
रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने आते ही बवाल काट दिया है. धुरंधर के बाद जो भी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है वो कुछ कमाई नहीं कर पाई है. ऐसे में मेकर्स को टेंशन हो रखी है. कार्तिक-अनन्या की फिल्म पर भी इसका असर जरुर पड़ने वाला है.
पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बात करें तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ठीक-ठाक कमाई कर ली है. रिलीज से एक दिन पहले तक तो बहुत ही कम कमाई हुई थी मगर इसकी एडवांस बुकिंग में एकदम से उछाल देखने को मिला. फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा कमाई एडवांस बुकिंग से ही कर ली थी. ऐसे में पहले दिन अच्छी कमाई करने की उम्मीद बढ़ जाती है. फेस्टिव सीजन और एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये फिल्म पहले दिन 8-11 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.
धुरंधर के अलावा साउथ की इस फिल्म से होगा क्लैश
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को धुरंधर का तूफान देखने को मिलने ही वाला है. साथ ही आज मोहनलाल की वृषभ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. मोहनलाल की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. ये फिल्म भी पहले दिन अच्छी कमाई करने वाली है.
