Year Ender 2025: रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों के लिए लकी रहा ये साल, किया शानदार कमबैक

Year Ender 2025: साल 2025 कई सितारों के लिए काफी लकी रहा. दरअसल इन सितारों ने इस साल बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक किया. इनमें रजत बेदी से लेकर अक्षय खन्ना तक शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 11:47 AM (IST)
2025 बॉलीवुड के कई सितारों के लिए ज़बरदस्त कमबैक का साल साबित हुआ है चाहे वो ब्लॉकबस्टर हिट्स हों, अनएक्सपेक्टेड वायरल परफॉर्मेंस हों या क्रिएटिव रीइनवेंशन हों इन सब ने दर्शकों को याद दिलाया कि ये कलाकार भारतीय सिनेमा में आज भी कितने इम्प्रेसिव हैं. रणवीर सिंह की रिकॉर्ड तोड़ सफलता से लेकर विक्की कौशल की ऐतिहासिक भूमिका तक, जानते हैं साल 2025 में किन-किन सितारों ने शानदार कमबैक किया है.

रजत बेदी
कई सालों तक मेनस्ट्रीम से दूर रहने के बाद, रजत बेदी ने आर्यन खान की पहली सीरीड 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने शानदार अभिनय से 2025 में एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा. शो में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसी के साथ फिलहाल रजत बेदी अपने इस नए स्टारडम को खूब एंजॉय कर रहे हैं.


आदित्य धर
 धुरंधर फिल्म के साथ आदित्य धर ने निर्देशक के रूप में इस साल की सबसे दमदार क्रिएटवि वापसी की है. उन्होंने न केवल इस फिल्म को लिखा है बल्कि इसे को-प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है. फिलहाल धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने आदित्य धर को एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में फिर से स्थापित किया जो जबरदस्त कहानी के दम पर फिल्म को चलाना जानते हैं.


रणवीर सिंह
2025 पूरी तरह से रणवीर सिंह के नाम रहा. धुरंधर साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. फिल्म में उनके दमदार अभिनय, वायरल हुए डायलॉग क्लिप्स और वीडियो ट्रेंड्स ने उनकी धमाकेदार वापसी को पॉसिबल बनाया. रणवीर की स्क्रीन प्रेजेंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.


इमरान हाशमी
इमरान हाशमी ने कंटेंटे बेस्ड भूमिकाओं पर नए सिरे से ध्यान फोकस करते हुए सुर्खियां बटोरीं. आर्यन खान की पहली सीरीज़ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है.


आमिर खान
आमिर खान ने काफी लंबे ब्रेक के बाद फिल्म 'सितारे ज़मीन पर' से बड़े पर्दे पर शानदार और यादगार कमबैक किया. उनकी इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और बॉक्स ऑफिस पर भी ज़बरदस्त कमाई की.


विकी कौशल
विकी कौशल ने फिल्म 'छावा' से साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक दी. संभाजी महाराज के उनके किरदार को खूब सराहा गया और वे बॉक्स ऑफिस स्टार्स की नई लीग में शामिल हो गए.  उनके फिल्म में डायलॉग्स के वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें और सिनेमाघरों से दर्शकों के रिएक्शन ने उनकी परफॉर्मेंस को 2025 के सबसे चर्चित प्रदर्शनों में से एक बना दिया.


रश्मिका मंदाना
रश्मिका मंदाना ने 2025 में 'छावा' और 'द गर्लफ्रेंड' के साथ पैन इंडिया पर अपनी बादशाहत कायम रखी, जिसके बाद 'थामा' फिल्म आई. इन फिल्मों के उनके इमोशनल सीन्स वायरल हो गए, वहीं बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार सफलता ने उन्हें साल की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है.


अक्षय कुमार
स्काई फोर्स और हाउसफुल 5 के साथ अक्षय कुमार ने साल 2025 में शानदार कमबैक किया. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और उनकी डूबती नैया को भी पार लगाया. उनके डिस्प्लिन वर्क एथिक्स, देशभक्ति की भावना और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ने उन्हें 2025 में दर्शकों का भरोसा फिर से जीतने में मदद की.

अक्षय खन्ना
'छावा' और 'धुरंधर' फिल्मों की बदौलत अक्षय खन्ना इस साल के सबसे चर्चित कलाकारों में से एक बनकर उभरे. खलनायक के रूप में उन्होंने फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी. कई लोगों ने इसे सालों में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस बताई, जिससे उनकी वापसी बॉक्स ऑफिस से कहीं ज्यादा उनके अभिनय पर आधारित साबित हुई.


Published at : 25 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Akshay Kumar Akshaye Khanna Rajat Bedi Ranveer SIngh Year Ender 2025
