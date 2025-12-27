हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTMMTMTTM Box Office Day 3: कार्तिक आर्यन-अनन्या की फिल्म 3 दिन में बजट का कितना हिस्सा निकाल पाई? जानें

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 3: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा चुकी है और कितना बजट निकाल चुकी है? यहां जानें.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 27 Dec 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया था. 25 दिसंबर को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन हो चुके हैं.

फिल्म 'धुरंधर' और 'अवतार 3' जैसी बंपर कलेक्शन कर रही फिल्मों के बीच में बहुत दर्शक तो नहीं बटोर पा रही, लेकिन फिर भी ठीकठाक कमाई कर ले रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन की कमाई घट गई और ये 5.25 करोड़ रुपये पर आकर रुक गई. हालांकि, तीसरे दिन यानी आज 5:30 बजे तक 2.05 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म टोटल 15.05 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म का बजट सैक्निल्क के मुताबिक 90 करोड़ रुपये है और इसकी दो दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई 17.50 करोड़ रुपये हो चुकी है. अगर इसमें आज का घरेलू कलेक्शन भी जोड़ लें तो फिल्म ने अपने बजट का 25 प्रतिशत यानी एक चौथाई हिस्सा निकाल चुकी है.

फिल्म को हिट होने के लिए अपने बजट का दोगुना कमाना होगा यानी करीब 180 करोड़ रुपये. फिलहाल फिल्म की कमाई में इजाफा होता तो नहीं दिख रहा लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में दर्शक फिल्म पर भरोसा जताते हुए पैसे खर्च करें.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बारे में

इस रोमांटिंक कॉमेडी फिल्म के डायरेक्शन की कमान समीर विद्वंस ने संभाली है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लीड रोल वाली फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 3 स्टार देते हुए बढ़िया और एंटरटेनिंग लवस्टोरी बताया है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 27 Dec 2025 05:29 PM (IST)
Kartik Aaryan Ananya Panday Box Office Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection
