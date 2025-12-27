रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 3 हफ्तों तक लगातार फुल स्पीड में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और इंडिया में अभी तक रिलीज हुई टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली. अब फिल्म के सामने नया चैलेंज है जिसे पास करने के बाद फिल्म के नाम नया कीर्तिमान हो सकता है.

पहले फिल्म की अब तक की कमाई जानते हैं और फिर जानेंगे कि वो कौन सा चैलेंज है जो फिल्म के लिए अहम है. साथ ही, ये भी जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो दिखाती हैं कि ये फिल्म आराम से ये चैलेंज पास भी कर लेगी.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते की कमाई 172 करोड़ रही.

22वें दिन की कमाई 15 करोड़ रही. वहीं आज यानी 23वें दिन 4:15 बजे तक का 8.81 करोड़ कमाते हुए फिल्म ने टोटल 656.31 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' के सामने RRR नाम का चैलेंज

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण और जूनियर एनटीआर की RRR 782.2 करोड़ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ चौथी सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्म है. इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 'धुरंधर' को 123 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.

भले ही ये 100 करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन 'धुरंधर' की कमाई की स्पीड उम्मीद जगाती है कि ये रिकॉर्ड आराम से टूट सकता है. RRR ने 10 हफ्तों में इतनी कमाई की थी, जबकि रणवीर सिंह की फिल्म को रिलीज हुए अभी 23 दिन ही हुए हैं.

23वें दिन की कमाई का कंपेयर करें तो RRR ने सभी भाषाओं में मिलाकर 5.95 करोड़ रुपये ही कमाए थे जबकि इसी दिन 'धुरंधर' इसका 3 गुना कमा रही है. यानी RRR की कमाई की स्पीड जिन दिनों में बहुत कम हो गई थी उन्हीं दिनों में 'धुरंधर' तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है.

'धुरंधर' वर्ल्डवाइड भी तोड़ेगी RRR का रिकॉर्ड?

RRR का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1230 करोड़ रुपये था और रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की फिल्म 1002 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 22 दिनों में कर चकी है. आरआरआर के घरेलू कलेक्शन के साथ-साथ वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर भी खतरा मंडरा रहा है.