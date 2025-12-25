हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 21: 'धुरंधर' ने अभी-अभी तोड़ा एक और ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड, 2 के पीछे पड़ी

Dhurandhar Box Office Collection Day 21: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने आज फिर से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 25 Dec 2025 04:05 PM (IST)
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' आज बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते पूरे कर चुकी है. फिल्म सामने आज ही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' कंपटीटर बनकर रिलीज भी हो चुकी है. इसके बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म रुकने के मूड में नहीं दिख रही.

रिलीज के 21वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है. नया कंपटीटर आने के बावजूद क्रिसमस डे की छुट्टी का फायदा सबसे ज्यादा 'धुरंधर' को ही मिलता दिख रहा है. फिल्म आज पिछले दिनों से ज्यादा तेज कमाई कर रही है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते के पिछले 6 दिनों में फिल्म की कमाई 147 करोड़ हुई.

फिल्म की कल की कमाई 18 करोड़ रही तो आज की स्पीड देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्द इससे आगे निकल जाएगी. फिलहाल फिल्म ने 4:05 बजे तक 15.04 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 622.54 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' के निशाने में ये बड़े रिकॉर्ड

अक्षय खन्ना-रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने इसी साल रिलीज हुई सैंडलवुड की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा चैप्टर 1' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने 622.45 करोड़ रुपये कमाए थे.

अब रणवीर की फिल्म का अगला निशाना शाहरुख खान की 'जवान' (640.25 करोड़) और फिर प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' (646.31 करोड़) हैं. ये फिल्में इसी वीकेंड पीछे हो सकती हैं.

 
 
 
 
 
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म को दुनियाभर में भी खूब पसंद किया जा रहा है और यही वजह है कि फिल्म अगले कुछ ही घंटों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 20 दिनों में 944 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

Published at : 25 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Akshaye Khanna Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Box Office Collection
