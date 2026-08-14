15 अगस्त पर इन गानों से मनाएं आजादी का जश्न, देशभक्ति से भर जाएगा माहौल

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है. इस दिन देशभर में आजादी का जश्न मनाया जाता है और हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिलता है. बॉलीवुड ने भी कई ऐसे गाने दिए हैं, जिन्हें सुनते ही दिल में देश के लिए प्यार और गर्व की भावना जाग उठती है. ऐसे में इस स्वतंत्रता दिवस पर आप इन शानदार देशभक्ति गानों के साथ आजादी का जश्न मना सकते हैं.

मिट्टी के बेटे - बॉर्डर 2

'बॉर्डर 2' का गाना मिट्टी के बेटे को दर्शकों का खूब प्यार मिला. ये गाना जवानों के बलिदान और उनकी बहादुरी को समर्पित है. सोनू निगम की आवाज में ये गाना फौजियों के लिए सम्मान और देश के लिए गर्व की भावना को और मजबूत करता है. इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं.

तेरी मिट्टी - केसरी

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' का 'तेरी मिट्टी' देशभक्ति के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है. बी प्राक की आवाज में गाया गया ये गाना एक जवान के उस जज्बे को दिखाता है, जहां देश उसके लिए हर रिश्ते से ऊपर होता है. गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं और फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी नजर आई थीं.

ऐ वतन - राजी

आलिया भट्ट स्टारर 'राजी' का 'ऐ वतन' देश के लिए प्यार और जज्बे को बखूबी दिखाता है. सुनिधि चौहान की आवाज में गाया गया ये गाना गुलजार और अल्लामा इकबाल की लिखी पंक्तियों से सजा है. गाने में एक देशभक्त की अपने वतन के लिए दुआ और भावनाएं सुनने को मिलती हैं.

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देश रंगीला - फना

आमिर खान और काजोल की फिल्म 'फना' का 'देश रंगीला' आज भी देशभक्ति के खास मौकों पर खूब सुनाई देता है. खासकर स्कूल और कॉलेज के इवेंट्स में इस गाने की धुन अक्सर सुनने को मिलती है.

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी - फिर भी दिल है हिंदुस्तानी

शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' का टाइटल ट्रैक भारत की खूबसूरती और यहां के लोगों की खासियत को अंदाज में दिखाता है. उदित नारायण की आवाज और जावेद अख्तर के बोल इस गाने को एक अलग ही अंदाज देते हैं.

चक दे इंडिया - चक दे! इंडिया

शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे! इंडिया' का टाइटल ट्रैक सुनते ही जोश अपने आप बढ़ जाता है. सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मारियाना डिक्रूज ने इसे गाया है, जबकि इसके बोल जयदीप साहनी ने लिखे हैं. ये गाना आज भी लोगो के बीच काफी पॉपुलर है.

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