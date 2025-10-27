दुनिया की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं इन गानों के व्यूज! क्या कोई हिंदी गाना भी है इस लिस्ट में?

यूट्यूब पर लाखों गाने मौजूद हैं जिन्हें दर्शकों के ढेरों व्यूज मिलते हैं. हर दिन कई गाने रिलीज भी होते जिसके हिट या फ्लॉप होने का अंदाजा उनके व्यूज से लगाया जाता है. लेकिन कई गाने ऐसे भी हैं जिनके व्यूज दुनिया की जनसंख्या जो करीब 8.2 बिलियन है, उसके करीब है या फिर उससे भी ज्यादा.

आज हम उन्हीं गानों के बारे में बात करेंगे. क्या इस लिस्ट में है किसी हिंदी गाने का भी नाम? यहां देखिए यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज वाले 5 गानों की लिस्ट.

यूट्यूब पर व्यूज के बादशाह हैं ये गाने

1. डेस्पासितो

2017 में इस स्पेनिश गाने ने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी. भले ये गाना ज्यादातर लोगों की समझ से परे था लेकिन ये सॉन्ग इतना कैची बनाया गया कि हर कोई इसे गुनगुनाते ही नजर आने लगा. मशहूर रैपर डैडी यैंकी और पॉप स्टार लुई फोंसी इस गाने के जरिए काफी पॉपुलर भी हुए. 2017 में इस गाने का इतना क्रेज देखने को मिला कि लोगों ने अलग-अलग भाषाओं में अपने अंदाज में इसका नया वर्जन भी बना दिया. यूट्यूब पर इस गाने को 8.8 बिलियन व्यूज मिले हैं.

2. सी यू अगेन

2015 में इस गाने को अमेरिकन रैपर विज खलीफा और सिंगर चार्ली पूथ ने मिलकर बनाया था. रिलीज के बाद ये गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज वाले सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल हुआ और इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले. सिंगर्स ने इस गाने के जरिए 'फास्ट एंड फ्यूरियस' फिल्म के अभिनेता पॉल वॉकर को श्रद्धांजलि दी थी. अब यूट्यूब पर इस गाने को 6.8 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

3. शेप ऑफ यू

लिस्ट के तीसरे नंबर पर एड शीरन के गाने का नाम शुमार है. इस गाने को उन्होंने 2017 में रिलीज किया था. आज भी अमेरिकन सिंगर का ये मास्टरपीस लोगों की जहन में जिंदा है और सभी को इसके लिरिक्स का एक-एक लाइन भी याद है. भले इस गाने को क्रिटिक्स का मिक्सड रिस्पॉन्स मिला लेकिन इसने 34 देशों में नंबर 1 के चार्ट में अपनी बादशाहत बरकरार रखी. यूट्यूब पर इस गाने को 6.5 बिलियन लोगों ने सुना है.

4. गंगनम स्टाइल

2012 में इस गाने ने रिलीज होते ही ग्लोबली धूम मचा दी. कोरियन सिंगर और रैपर PSY ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी. इसके हुक स्टेप्स ने ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया था और सभी इस गाने के दीवाने बन गए. गाना इतना शानदार है कि इसने पूरी दुनिया को अपने बिट्स पर थिरकने पर मजबूर कर दिया. यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज वाले गानों की लिस्ट में PSY के इस जबरदस्त गाने ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. 'गंगनम स्टाइल' को यूट्यूब पर 5.7 बिलियन व्यूज मिले हैं.

5. अपटाउन फंक

2014 में ब्रूनो मार्स और मार्क रॉनसन ने अपना ये सुपरहिट गाना रिलीज किया था. इस गाने को इतना पसंद किया गया कि 2016 में इसने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया था. यूट्यूब पर इस गाने को 5.6 बिलियन व्यूज मिले हैं. इस गाने को रेट्रो बिट्स के साथ मॉडर्न टच देते हुए एक पार्टी परफेक्ट गाने की तरह बनाया गया है.