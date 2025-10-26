'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' की छुटकी ने खोली यश चोपड़ा की पोल, कहा- 'उन्होंने सबको बिगाड़ा'
Pooja Ruparel Speaks About Yash Chopra: दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में पूजा रूपारेल ने छुटकी का किरदार निभाया. एक इंटरव्यू में उन्होंने सेट पर यश चोपड़ा के व्यवहार को लेकर कई बातों का जिक्र किया.
'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' को रिलीज हुए अब 30 साल हो चुके हैं. लेकिन अभी भी इस फिल्म की यादें दर्शकों समेत स्टारकास्ट के जहन में भी जिंदा है. आज भी ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक स्पेशल इमोशन है. फिल्म में पूरी स्टारकास्ट ने अपने किरदार को शिद्दत से निभाया.
इसी में से एक कैरेक्टर काजोल यानी सिमरन की बहन छुटकी का था जिसे पूजा रूपारेल ने अदा किया. अब हसीना ने फिल्म के प्रड्यूसर यश चोपड़ा को लेकर कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया है.
पिता की तरह सबसे लाड करते थे यश चोपड़ा
हाल ही में पिंकविला संग खास बातचीत में एक्ट्रेस पूजा रूपारेल ने 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' के सेट से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की. अपने इंटरव्यू में हसीना ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के बारे में भी बात की. पूजा रूपारेल ने बताया कि सेट पर यश चोपड़ा सबके लिए फादर फिगर थे. प्रोड्यूसर का सबके साथ व्यवहार बिल्कुल पिता की तरह था. सेट पर हुए एक दिलचस्प किस्से का उन्होंने खुलासा किया.
इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, 'बिल्कुल पापा टाइप्स उन्होंने बिगाड़ा है सबको. एक दफा काजोल ने आइसक्रीम की फरमाइश की थी और उस टाइम इंडिया में बास्किन रॉबिंस तभी खुला था और उस वक्त बहुत महंगा हुआ करता था. हम वहां जा कर सिर्फ फ्री टेस्टिंग करते थे और फिर अमूल से खुश हो जाते थे. लेकिन उस दिन लंच टाइम में बड़े–बड़े टब आ रहे थे'. काजोल की एक फरमाइश पर यश चोपड़ा ने बिल्कुल पिता की तरह उनकी इच्छा पूरी की. पूजा रूपारेल ने बताया कि यश चोपड़ा सेट पर सभी को एक पिता की तरह लाड करते थे.
दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे को पूरे हो चुके हैं 30 साल
20 अक्टूबर 1995 को शाहरुख खान और काजोल की ये रोमांटिक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. महज 4 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 53.5 करोड़ का कलेक्शन कर अपने मेकर्स को 1225% का प्रॉफिट करवा दिया.
इस फिल्म के जरिए को आदित्य चोपड़ा ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. वहीं उनके पिता यश चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूसर थे.
काजोल और शाहरुख खान के अलावा फिल्म में पूजा रूपारेल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, दिवगंत एक्टर सतीश शाह, मंदिरा बेदी और परमीत सेठी जैसे स्टार्स ने अहम भूमिका निभाई थी
