हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' की छुटकी ने खोली यश चोपड़ा की पोल, कहा- 'उन्होंने सबको बिगाड़ा'

'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' की छुटकी ने खोली यश चोपड़ा की पोल, कहा- 'उन्होंने सबको बिगाड़ा'

Pooja Ruparel Speaks About Yash Chopra: दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में पूजा रूपारेल ने छुटकी का किरदार निभाया. एक इंटरव्यू में उन्होंने सेट पर यश चोपड़ा के व्यवहार को लेकर कई बातों का जिक्र किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' को रिलीज हुए अब 30 साल हो चुके हैं. लेकिन अभी भी इस फिल्म की यादें दर्शकों समेत स्टारकास्ट के जहन में भी जिंदा है. आज भी ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक स्पेशल इमोशन है. फिल्म में पूरी स्टारकास्ट ने अपने किरदार को शिद्दत से निभाया.

इसी में से एक कैरेक्टर काजोल यानी सिमरन की बहन छुटकी का था जिसे पूजा रूपारेल ने अदा किया. अब हसीना ने फिल्म के प्रड्यूसर यश चोपड़ा को लेकर कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया है.

पिता की तरह सबसे लाड करते थे यश चोपड़ा
हाल ही में पिंकविला संग खास बातचीत में एक्ट्रेस पूजा रूपारेल ने 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' के सेट से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की. अपने इंटरव्यू में हसीना ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के बारे में भी बात की. पूजा रूपारेल ने बताया कि सेट पर यश चोपड़ा सबके लिए फादर फिगर थे. प्रोड्यूसर का सबके साथ व्यवहार बिल्कुल पिता की तरह था. सेट पर हुए एक दिलचस्प किस्से का उन्होंने खुलासा किया.

इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, 'बिल्कुल पापा टाइप्स उन्होंने बिगाड़ा है सबको. एक दफा काजोल ने आइसक्रीम की फरमाइश की थी और उस टाइम इंडिया में बास्किन रॉबिंस तभी खुला था और उस वक्त बहुत महंगा हुआ करता था. हम वहां जा कर सिर्फ फ्री टेस्टिंग करते थे और फिर अमूल से खुश हो जाते थे. लेकिन उस दिन लंच टाइम में बड़े–बड़े टब आ रहे थे'. काजोल की एक फरमाइश पर यश चोपड़ा ने बिल्कुल पिता की तरह उनकी इच्छा पूरी की. पूजा रूपारेल ने बताया कि यश चोपड़ा सेट पर सभी को एक पिता की तरह लाड करते थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hindirush (@hindirush)

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे को पूरे हो चुके हैं 30 साल
20 अक्टूबर 1995 को शाहरुख खान और काजोल की ये रोमांटिक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. महज 4 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 53.5 करोड़ का कलेक्शन कर अपने मेकर्स को 1225% का प्रॉफिट करवा दिया.

इस फिल्म के जरिए को आदित्य चोपड़ा ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. वहीं उनके पिता यश चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूसर थे.

काजोल और शाहरुख खान के अलावा फिल्म में पूजा रूपारेल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, दिवगंत एक्टर सतीश शाह, मंदिरा बेदी और परमीत सेठी जैसे स्टार्स ने अहम भूमिका निभाई थी

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Dilwale Dulhaniya Le Jayenge Yash Chopra Pooja Ruparel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
Embed widget