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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर से फोन पर की बात
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे फोन पर बात की और उनका हाल जाना. साथ ही आरोपियों को पकड़ने का भी आश्वासन दिया.
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ को फोन किया और उनसे बात की.
उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, "हम सब आपके साथ हैं। हम जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ लेंगे."
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