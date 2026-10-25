‘प्रताप’ में मीरा सेन बनीं सीमा बिस्वास, पुलिस की वर्दी में दिखा दमदार अंदाज

फिल्म 'प्रताप' के मेकर्स ने दिग्गज अभिनेत्री सीमा बिस्वास का नया कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वे मीरा सेन के किरदार में पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है, जो फिल्म में उनके दमदार किरदार की एक झलक पेश कर रहा है.

'प्रताप' में मीरा सेन एक सिद्धांतवादी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं, जो हर हाल में कानून का पालन करने में विश्वास रखती हैं. अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मीरा नियमों से समझौता नहीं करतीं और न ही अपनी जिम्मेदारियों की सीमा लांघती हैं. सीमा बिस्वास अपने अनुभव और प्रभावशाली अभिनय के जरिए इस किरदार के अनुशासन और दृढ़ विश्वास को पर्दे पर उतारती नजर आएंगी.

मीरा सेन के किरदार में दिखा सख्त अंदाज

नए पोस्टर में सीमा बिस्वास का सख्त हावभाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व खास ध्यान खींचता है. मीरा सेन के रूप में उनके इस अंदाज ने दर्शकों के मन में किरदार को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है. अपने दमदार अभिनय और किरदारों में गहराई लाने के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस का यह नया अवतार फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा रहा है.

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फिल्म में नजर आएंगे कई दमदार कलाकार

सचिन सराफ द्वारा लिखित और निर्देशित 'प्रताप' में अमित साध, ईशा देओल, सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की टैगलाइन 'इस बार निशाना अंदर है' कहानी में छिपे गहरे टकराव और गंभीर परिस्थितियों की ओर इशारा करती है, जहां खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है.

मीरा सेन के किरदार का यह नया खुलासा फिल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच आया है. मेकर्स कल अर्थात 26 अक्टूबर 2026 को फिल्म का ट्रेलर जारी करने वाले हैं. 'प्रताप' 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.