टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 10 राउंड फायरिंग, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया है. उन पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम ने ली है. मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इसकी जांच के लिए 15 स्पेशल टीमें गठित की गई है. ऐसे में अब मामले में खुलासा हुआ है कि इस घटना में 10 राउंड फायरिंग हुई.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में फॉरेंसिक की जांच में खुलासा हुआ है कि 10 राउंड फायरिंग की गई साथ ही दो लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है. जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि इस घटना में ड्राइवर के साथ ही दो लोगों के घायल होने जानकारी सामने आई है.

15 स्पेशल टीमें गठित की गई

टाइगर श्रॉफ की फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 15 स्पेशल टीमों का गठन किया है. ताकि इस मामले की तेजी से जांच की जा सके. फॉरेंसिक टीम ने भी मामले की आगे की जांच के लिए घटना स्थल पर स्टीकर लगाए हैं.

हमलावरों की हुई पहचान!

वहीं, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में हमलावरों की पहचान भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि शूटर एक बाइक पर सवाल होकर आए थे. एक बाइक पर तीन लोग थे. दो शूटर ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी. उमेश चौहान एक घायल शख्स का नाम है. वहीं, चोटिल हुए ड्राइवर का नाम फिरदौस बताया जा रहा है.

Mumbai, Maharashtra: On the firing incident involving Bollywood actor Tiger Shroff, DCP Mohit Garg says, " The incident occurred while Tiger Shroff was returning in his car. He was not hit by any bullets and is completely safe. Mumbai Police has formed multiple teams and initiated further action. The forensic team has begun its preliminary analysis, with approximately 15 teams currently working on the case. Further information will be shared as it becomes available. As I mentioned, the forensic team is carrying out its investigation. At this stage, it would not be appropriate to disclose specific details regarding the number of rounds fired..." — IANS (@ians_india) October 18, 2026

महाराष्ट्र डीसीपी मोहित गर्ग का बयान

महाराष्ट्र डीसीपी मोहित गर्ग ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर कहा, 'यह घटना उस समय हुई, जब टाइगर श्रॉफ गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे थे. उन्हें गोली नहीं लगी है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. इस मामले में लगभग 15 टीमें काम कर रही हैं. जैसे-जैसे आगे कोई जानकारी उपलब्ध होगी, हम उसे साझा करेंगे...इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं. इनमें से एक उनके ड्राइवर फिरदौस हैं, जिनके बाएं हाथ में चोट लगी है। हालांकि, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। दूसरे घायल व्यक्ति चौहान हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार जारी है.'