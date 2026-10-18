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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 10 राउंड फायरिंग, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 10 राउंड फायरिंग, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में खुलासा हुआ है कि 10 राउंड फायरिंग हुई और इस घटना में 2 लोग घायल हो होने की खबर है. इसमें एक उनके ड्राइवर के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Oct 2026 09:09 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया है. उन पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम ने ली है. मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इसकी जांच के लिए 15 स्पेशल टीमें गठित की गई है. ऐसे में अब मामले में खुलासा हुआ है कि इस घटना में 10 राउंड फायरिंग हुई.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में फॉरेंसिक की जांच में खुलासा हुआ है कि 10 राउंड फायरिंग की गई साथ ही दो लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है. जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि इस घटना में ड्राइवर के साथ ही दो लोगों के घायल होने जानकारी सामने आई है.

15 स्पेशल टीमें गठित की गई

टाइगर श्रॉफ की फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 15 स्पेशल टीमों का गठन किया है. ताकि इस मामले की तेजी से जांच की जा सके. फॉरेंसिक टीम ने भी मामले की आगे की जांच के लिए घटना स्थल पर स्टीकर लगाए हैं. 

हमलावरों की हुई पहचान!

वहीं, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस में हमलावरों की पहचान भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि शूटर एक बाइक पर सवाल होकर आए थे. एक बाइक पर तीन लोग थे. दो शूटर ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी. उमेश चौहान एक घायल शख्स का नाम है. वहीं, चोटिल हुए ड्राइवर का नाम फिरदौस बताया जा रहा है.

महाराष्ट्र डीसीपी मोहित गर्ग का बयान

महाराष्ट्र डीसीपी मोहित गर्ग ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर कहा, 'यह घटना उस समय हुई, जब टाइगर श्रॉफ गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे थे. उन्हें गोली नहीं लगी है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. इस मामले में लगभग 15 टीमें काम कर रही हैं. जैसे-जैसे आगे कोई जानकारी उपलब्ध होगी, हम उसे साझा करेंगे...इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं. इनमें से एक उनके ड्राइवर फिरदौस हैं, जिनके बाएं हाथ में चोट लगी है। हालांकि, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। दूसरे घायल व्यक्ति चौहान हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार जारी है.'

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:49 PM (IST)
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