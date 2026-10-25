'जेलर 2' रविवार को कर रही धमाका, ढाई बजे तक 382 करोड़ पार कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' थिएटर में लगी है. रजनीकांत की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए हैं. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म रविवार को कैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने डेढ़ बजे तक 7.21 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 4680 शोज मिले.

फिल्म ने तमिल भाषा में 5.33 करोड़ कमाए. फिल्म को 2,392 शोज मिले.

तेलुगू भाषा में फिल्म ने 1.26 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 841 शोज मिले.

हिंदी भाषा में फिल्म ने 62 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म को 1,447 शोज मिले.

डेज बॉक्स ऑफिस शोज 11वां दिन (लाइव) 9.20 करोड़ (ढाई बजे तक) 4680 टोटल 382.20 करोड़

बता दें कि फिल्म ने 59.70 करोड़ की ओपनिंग की. दूसरे दिन फिल्म ने 37.10 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 55.85 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें दिन फिल्म ने 42.35 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 46.80 करोड़ कमाए. सातवें दिन 28.15 करोड़ कमाए. आठवें दिन फिल्म ने 17.15 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 334.35 करोड़ का बिजनेस किया. नौवें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ और दसवें दिन 24.15 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म नेट कलेक्शन- 380.21 करोड़

ग्रॉस कलेक्शन- 445.31 करोड़

ओवरसीज कलेक्शन- 229.50 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 666.30 करोड़

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फिल्म 'जेलर 2' में दिखे ये स्टार्स

बता दें कि फिल्म 2023 में आई 'जेलर' का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में रजनीकांत, मिर्ना मेनन, विनायकन, मोहनलाल, तमन्ना भाटिया, जैकी श्रॉफ, वसंत रवि जैसे स्टार्स थे. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया था. दूसरे पार्ट को भी नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विद्या बालन भी अहम रोल में हैं. विद्या को फिल्म में बहुत अलग अवतार में देखा गया. वहीं मोहनलाल भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं, फिल्म में शिवा राजकुमार, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी हैं. ऋतिक संग रजनीकांत को फैंस काफी पसंद करते हैं.