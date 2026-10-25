परिणीति को अपना 14 साल पुराना डायलॉग नहीं आया याद, राघव चड्ढा ने सुनाकर सबको चौंकाया

परिणीति चोपड़ा के पति और पॉलीटिशियन राघव चड्ढा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सभी को चौंका दिया है. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ एक इवेंट में बैठे नजर आते हैं.

इस इवेंट में जब परिणीति से उनकी एक पुरानी मूवी का डायलॉग सुनाने के लिए कहा जाता है, तो परिणीति अपना डायलॉग याद नहीं कर पाती. फिर राघव चड्ढा उनकी मदद करने के लिए उनके इस डायलॉग की कुछ पंक्तियां सुनाकर सबको हैरान कर देते हैं.

किस डायलॉग की हो रही है बात?

दरअसल, राघव और परिणीति साथ में एक इवेंट में पहुंचे. इस इवेंट में फैंस ने परिणीति से 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आई उनकी फिल्म ‘हंसी तो फंसी’ का एक मोनोलॉग सुनाने की गुजारिश की. इस पर परिणीति ने कहा, ‘क्या आपको सच में भरोसा है कि मुझे 14 साल पहले बोला गया अपना डायलॉग याद होगा. मुझे कोई आइडिया नहीं है.’

इसके बाद होस्ट राघव की तरफ इशारा करते हुए उन्हें चुनौती देते हैं कि देखते हैं, क्या वो परिणीति की फिल्म का यह डायलॉग सुना पाते हैं. इतना सुनकर राघव डायलॉग सुनाते हुए कहते हैं, ‘मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं. पिल्स उन्हें कंट्रोल करती हैं. सेंसेशन जैसे सनसनाहट, गुडगुडाहट, फरफराहट, थरथराहट..’ इसके बाद परिणीति के इस मोनोलॉग की ओरिजलन क्लिप इस वीडियो में लगाई गई है.

राघव ने इस वीडियो के साथ मजाकिया लेकिन प्यारा कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, ‘जब पत्नी ट्रेंड कर रही हो और पति को भी उसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़े.’

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फैंस कर रहे हैं रिएक्ट

राघव की इस रील पर उनके समर्थक कमेंट करके प्यार जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘राघव जी कॉपी पेस्ट कर दिया.’

वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने इसे राघव के लिए बहुत आसान बताया क्योंकि वो एक सीए हैं. उसने लिखा, ‘वह तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. यह तो कुछ भी नहीं है. उन्हें टैक्स से जुड़े सेक्शन नींद में भी याद रहते हैं. उनकी याददाश्त बेमिसाल है.’ एक अन्य यूजर ने राघव पर तंज कंसते हुए कहा कि उन्हें पिल्स नहीं मोदी कंट्रोल करते हैं.

राघव ने पहले भी की थी इस डायलॉग पर रील शेयर

बता दें, परिणीति चोपड़ा के इस डायलॉग का म्यूजिकल वर्जन काफी वायरल हुआ था, जिसे सभी ने बहुत पसंद किया था. उस वक्त राघव चड्ढा ने भी इस वर्जन पर एक रोमांटिक रील बनाकर पोस्ट की थी. रील में उन्होंने परिणीति संग बिताए कई हसीन पलों की फोटोज और क्लिप्स को जोड़कर शेयर किया था.

उस वक्त भी उन्होंने एक बेहद प्यारा कैप्शन लिखकर बताया था कि परिणीति का ये डायलॉग वायरल हो रहा है और उन्हें फोमो यानी पीछे छूट जाने का डर लग रहा था.