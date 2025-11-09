बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे बॉलीवुड के ये 4 महारथी, एक ने तो नहीं दी 13 साल से कोई हिट

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स बीते काफी समय से हिट फिल्में देने से चूंक रहे हैं. इस लिस्ट में हिंदी सिनेमा के 4 एक्टर्स का नाम शामिल है. इस लिस्ट में कई टॉप एक्टर्स का नाम शुमार हैं जो कभी हिट मशीन कहलाए जाते थे. लेकिन बाद में इन एक्टर्स की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि अब वो एक हिट के लिए तरस रहे हैं. आइए जानते हैं इन एक्टर्स के बारे में.

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं ये एक्टर्स

1. टाइगर श्रॉफ

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने 2014 में हीरोपंती से डेब्यू किया था. अपने करियर में वैसे तो उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है लेकिन बीते कुछ सालों से देखा गया कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं.

2019 में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 2' ही उनकी आखिरी हिट साबित हुई. इसके बाद से लगातार उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं जिसकी लिस्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार है–

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 – 69.11 करोड़

हीरोपंती 2 – 24.45 करोड़

गणपत : अ हीरो इस बॉर्न – 9.70 करोड़

बड़े मियां छोटे मियां – 59.17 करोड़

बागी 4 – 47.70 करोड़



2. अभिषेक बच्चन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा. अपने करियर में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा. एक्टर ने कई इंटरव्यूज में अपनी करियर और फ्लॉप फिल्मों के दौर को लेकर बात भी की है.

अमिताभ बच्चन के बेटे होने के नाते उनपर काफी दबाव भी रहा. एक्टर की आखिरी हिट फिल्म 2016 में मल्टी स्टारर फिल्म 'हाउसफुल 3' रही. इसके बाद अभिषेक बच्चन के फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया. एक्टर की हाल फिलहाल की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में ये मूवीज शामिल हैं–

मनमर्जियां – 27.09 करोड़

घूमर – 4.83 करोड़

आई वॉन्ट टू टॉक – 1.25 करोड़

हाउसफुल 5 – 160.72 करोड़ (एवरेज)



3. अर्जुन कपूर

शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अर्जुन कपूर खुद को सिनेमाई पर्दे पर साबित नहीं कर पाए. उनका करियर भी काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. 2012 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उनकी डेब्यू फिल्म इशकजादे बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई.

इसके बाद उन्होंने 2016 में उन्होंने 'की एंड का' से अपनी आखिरी हिट दी. इसके बाद 2017 से लेकर 2025 तक उन्होंने जितनी भी फिल्में की वो सभी एवरेज या फ्लॉप ही हुई. इस साल अर्जुन कपूर की फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर 9.38 करोड़ का बिजनेस किया.



4. संजय दत्त

संजय दत्त का ताल्लुक भी फिल्मी परिवार से रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'रॉकी' से की जो 1981 में रिलीज हुई थी. उनकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही. लेकिन बाद में राजकुमार हिरानी द्वारा बनायी गयी फिल्म 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' और 'लगे रहो मुन्नाभाई ' ने उनकी इमेज बदल दी.

2012 में संजय दत्त की फिल्म 'अग्निपथ' रिलीज हुई और वहीं उनकी आखिरी हिट फिल्म रही. इसके बाद से लेकर अब तक लेजेंडरी एक्टर की सभी फिल्में फ्लॉप हुईं. संजय दत्त की लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें बागी 4 में देखा लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही.