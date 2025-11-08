हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'120 बहादुर' और 'तेरे इश्क में' के दर्शक छीन लेंगी ये 2 हॉलीवुड फिल्में, 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' जैसा एग्जाम्पल होगा सेट

'120 बहादुर' और 'तेरे इश्क में' के दर्शक छीन लेंगी ये 2 हॉलीवुड फिल्में, 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' जैसा एग्जाम्पल होगा सेट

Hollywood V/s Bollywood: बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा. हॉलीवुड की फिल्मों के आगे की मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवीज की भी की चमक फीकी पड़ने वाली है. यहां जानिए पूरी डिटेल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 09:15 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर अक्सर ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच टक्कर देखने को मिलता है. अब एक बार फिर नवम्बर के महीने में भी दो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच क्लैश होने वाला है. लेकिन इस बार हॉलीवुड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. दरअसल कल थिएटर्स में 'प्रिडेटर: बडलैंड्स' रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले से मौजूद हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सैक्निल्क के मुताबिक इस फिल्म ने कल यानी अपने ओपनिंग डे पर 2.2 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसके साथ ही 'प्रिडेटर: बडलैंड्स' ने 'थामा' (0.8 करोड़) और 'एक दीवाने की दीवानीयत' (0.75 करोड़) के 18वें दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' ने 'हक' (1.75 करोड़)  के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मात दे दिया है.

21 नवंबर को होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच महा मुकाबला
इस दिन फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके साथ ही सेम डे पर हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सीसु: रोड टू रिवेंज' भी दस्तक देने वाली है. इस हॉलीवुड फिल्म का दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार किया है.

फिल्म के प्रीक्वल 'सीसु' को 2022 में दर्शकों का बहुत प्यार मिला था. दर्शकों ने फिल्म की कहानी और एक्शन सींस को काफी सराहा. मूवी में इतने ब्रूटल एक्शन सीन्स दिखाए गए थे कि आपकी रूह कांपने लगेगी.

एक्शन लवर्स ने 'सीसु: रोड टू रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार किया है और इस फिल्म को लेकर गजब का हाइप भी देखने को मिल रहा है. अब इस तरह का एक्साइटमेंट देख ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फरहान अख्तर का जलवा इस हॉलीवुड फिल्म के आगे फीका पड़ जाएगा. 

धनुष-कृति के लिए रास्ते का कांटा है ये एनिमेटेड फिल्म
26 नवंबर को सिनेमाघरों में एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' रिलीज होगी. इसके चार दिन बाद यानी 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन अपनी रोमांटिक एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' लेकर आ रहे हैं.

भले एनिमेटेड फिल्म इस बॉलीवुड मूवी के दो दिन पहले रिलीज हो रही है लेकिन इस फिल्म को 'जूटोपिया 2' से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. दरअसल जब ये फिल्म पहली बार पर्दे पर रिलीज हुई तब इसे हर एज ग्रुप के लोगों द्वारा पसंद किया गया था. बच्चों में भी इस फिल्म का तगड़ा फैन बेस देखने को मिलता है. तो इन सभी कारणों के वजह से 'जूटोपिया 2' का पलड़ा तेरे इश्क में से काफी भारी नजर आ रहा है.

इतना ही नहीं अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक श्रद्धा कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं जिसने 'जूटोपिया 2' के लिए फैंस के एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. कल डिज्नी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में ये शेयर किया कि श्रद्धा कपूर 'जूटोपिया 2' के कैरेक्टर जुडी हॉप्स की हिंदी वॉयस बनने वाली हैं. अब श्रद्धा कपूर का ये नया कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस करने के लिए भी फैंस बेहद उत्साहित हैं.

Published at : 08 Nov 2025 09:15 PM (IST)
Tere Ishk Mein 120 Bahadur Zootopia 2 Sisu: Road To Revenge
