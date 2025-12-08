Highest Monday Record: ना 'पुष्पा 2', ना 'गदर 2' और ना 'धुरंधर'... कोई नहीं तोड़ पाया सलमान खान का ये रिकॉर्ड
Highest Monday Box Office Collection Record: सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' के नाम फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड है. 'गदर 2' से लेकर 'धुरंधर' कर ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.
इन दिनों हर तरफ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की वाहवाही हो रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ कमाई कर रही है. 'धुरंधर' ने तीन दिनों में अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लेकिन मंडे कलेक्शन में 'धुरंधर' बाजी हार गई है. 'धुरंधर' फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है.
फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' पहले नंबर पर है. 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को आज तक कोई मात नहीं दे पाया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'टाइगर 3' ने फर्स्ट मंडे को बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ रुपए कमाए थे. 'धुरंधर' इस आंकड़े से कोसों दूर है क्योंकि रणवीर सिंह की फिल्म फर्स्ट मंडे को अब तक (रात 9 बजे) 18.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही कर पाई है.
फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 फिल्में
'टाइगर 3' ने 58 करोड़ रुपए कमाकर फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई. इसके बाद 46.4 करोड़ रुपए के साथ 'पुष्पा: द रूल- पार्ट 2' दूसरे नंबर पर है. तीसरे नंबर पर 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' है जिसने 40.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं 'एनिमल' चौथे नंबर पर है जिसने फर्स्ट डे 40.06 करोड़ रुपए का किया था. 38.7 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सनी देओल की 'गदर 2' इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है.
फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 10 फिल्में
|क्रम
|फिल्म का नाम
|फर्स्ट मंडे (₹ करोड़)
|1
|टाइगर 3
|58
|2
|पुष्पा: द रूल - पार्ट 2
|46.4
|3
|बाहुबली 2: द कन्क्लूजन
|40.25
|4
|एनिमल
|40.06
|5
|गदर 2
|38.7
|6
|स्त्री 2
|38.1
|7
|टाइगर ज़िंदा है
|36.54
|8
|हाउसफुल 4
|34.56
|9
|कृष 3
|33.41
|10
|जवान
|30.5
'टाइगर 3' की स्टार कास्ट
'टाइगर 3' साल 2023 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म में कैटरीना कैफ बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं, वहीं इमरान हाशमी फिल्म में बतौर विलेन दिखाई दिए थे. 'टाइगर 3' को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था.
