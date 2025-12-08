सिंगर कनिका कपूर ने 7 दिसंबर को मेघालय में मे'गॉन्ग फेस्टिवल में लाइव परफॉर्म किया. इस दौरान उनकी सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली. कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन स्टेज पर चढ़ गया और कनिका को पकड़कर उठाने की कोशिश की. हालांकि कनिका ने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला. लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में नेटिजन्स महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंगर कनिका कपूर 'काला चश्मा' गाती नजर आई हैं. तभी ऑडियंस में से उनका एक फैन अचानक स्टेज पर कूद गया और उनके दोनों पांव पकड़ लिए. कनिका ने तुरंत उसे खुद से दूर किया. लेकिन खास बात ये है कि उन्हें परफॉर्न करना नहीं छोड़ा और लगातार गाती रहीं. इसके बाद कनिका के को-परफॉर्मर और बाउंसर्स ने फैन को स्टेज से उतारा.

'हजारों लोगों की भीड़ में एक औरत सुरक्षित...'

कनिका कपूर के साथ हुई इस शर्मनाक हरकत पर नेटिजन्स रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'अगर हजारों लोगों की भीड़ में एक औरत सुरक्षित नहीं है, तो अकेले चलने वालों के लिए क्या उम्मीद है? बेटों को सम्मान सिखाएं, यही असली हल है.' दूसरे यूजर ने लिखा- 'भारत में महिलाएं मंच पर भी कई लोगों के सामने सुरक्षित नहीं हैं.'

इसके अलावा एक शख्स ने कमेंट किया- 'ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसे उठाना चाह रहा था, उससे छेड़छाड़ कर रहा था या उसे गले लगाना चाह रहा था. ये कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए.'

कनिका कपूर के हिट गाने

कनिका कपूर ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए हैं. उन्होंने 'चिट्टिया कलाईयां', 'लव लेटर' और 'बेबी डॉल' जैसे शानदार गानों को अपनी आवाज दी थी. सिंगर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 13.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं.